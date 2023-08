GDE MU JE MUŠKOST?! S ljubavnicom pobegao u Hrvatsku: Dok bivši sportista LENČARI, nećete verovati šta Šakirina kopija RADI (FOTO)

Nije tajna da je Hrvatska postala Meka za slavne goste, a čini se da je jadranska obala zainteresovala i slavnog Đerara Pikea.

Španski mediji pišu da se bivši fudbaler s novom devojkom Klarom Čijom Marti nalazi u Dubrovniku.

Na naslovnici časopisa "Lecturas" osvanula je fotografija Đerara i Klare na kojoj vidimo kako on sedi na dasci, a ona vesla. Navode da je fotografija nastala u Hrvatskoj, a svi se pitaju da li to jednom sportisti priliči s obzirom na to da je u pitanju tipično muški posao.

Portal Hola! navodi da je s njima stigla i Pikeova porodica, njegovi roditelji, Žoan Pike i Montserat Bernabu i njegov brat Mark Pike sa suprugom Marijom Valas.

Grupa je u Hrvatskoj navodno unajmila brod te uživala u danu na moru, istražujući hrvatsku obalu.

‘Ovaj odmor je bitan za Đerara i Klaru Čiju koji su u poslednje vreme imali javni sukob sa njegovom bivšom partnerkom Šakirom. Mirni beg u Hrvatsku osigurao im je odmor koji im je bio jako potreban i priliku da odmore mozak u društvu porodice’, piše Hola!.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

00:22 Čoda na meču Hrvatska - Maroko