SLOMILI JOJ PRSTE, BIVŠI JOJ SLOMIO REBRA, A SAD JOJ STRADALO LICE: Slavna lepotica nema ni ZUBE, jede iz SMEĆA i spava na ulici

Priča nekad popularnog modela Loni Vilison jedna je od najtužnijih iz Holivuda. Loni je nekad imala sve, a sad živi na ulici, hrani se od ostataka koje pronađe u smeću, a od njene legendarne lepote nije ostalo gotovo ništa.

Njen sunovrat počeo je 2012. godine, kad se udala za Džeremija Džeksona, zvezdu serije "Čuvari plaže". Spolja su izgledali kao najlepši par, ali problemi su počeli rano, a već dve godine nakon venčanja u njihovom domu morala je da interveniše policija zbog porodičnog nasilja. Loni je tad tvrdila da ju je Džeremi u napadu besa udarao i davio, te da joj je slomio dva rebra, ali nije podnela tužbu. Par se rastao odmah nakon toga.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon razvoda ostala je bez posla, a počeli su i mentalni problemi, te je Loni brzo završila na ulici, gde živi od 2016. Iako su joj, kad je otkriveno kako živi, neki nudili pomoć, ona sve odbija, a u intervjuu iz 2019. je rekla da joj "ide dobro" i da joj pomoć nije potrebna.

foto: Profimedia

Njen izgled se drastično promenio, pa je u njoj zaista teško prepoznati nekadašnju lepoticu. Svoju nekad dugu plavu kosu odsekla je skroz na kratko, a na fotografijama se najčešće vidi sa kačketom i cigaretom u ustima.

foto: RMLA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Stalno me pljačkaju. Ljudi kradu moje stvari. sve vreme se trudim da budem jako prljava da me neko ne bi napao. Što sam prljavija i smrdljivija, to bolje. Čini se da te dve stvari pomažu. Odsekla sam kosu kako bih izgledala drugačije. Sama sam je odsekla. Ali ipak su me napali", ispričala je ranije za Daily Mail.

foto: Profimedia

Ranije je privukla pažnju u maju, kad je dala intervju za X17online, a svi su primetili njene iskrivljene prste pune modrica.

"Neko ih je slomio. Biću dobro", rekla je tad Loni.

Početkom juna svetske medije je obišao snimak na kome se Loni vidi kako puši krek s još jednim beskućnikom.

foto: VEGAN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sad su je paparaci uhvatili na ulicama Los Anđelesa kako gura kolica sa svojom skromnom imovinom, a primećuje se da joj je jedno oko natečeno i da ima modricu.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

01:39 RAZVOD SA AMIDŽIĆEM MI JE BILA SMRT BEZ UMIRANJA! Manekenka otvorila dušu, a potom otkrila KAKAV ODNOS SADA IMA SA OGNJENOM