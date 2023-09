OGLASILA SE PRINCEZA ŠARLIN NAKON GLASINA DA JE NJEN BRAK FIKTIVAN: Ceo svet sada BRUJI o onome šta je REKLA! Evo šta je poručila

Princeza Šarlin oglasila se nakon priča da je njen brak sa princom Albertom II od Monaka samo predstava za javnost. Snaja Grejs Keli i Renijea III izuzetno retko daje intervjue. Ovako je doskočila glasinama.

Princeza Šarlin (45) je za Monaco Matin, u jeku natpisa da je njen brak u krizi, poručila da je "srećna i smirena". Nakon što se godinama borila sa zdravstvenim problemima, bivša plivačica rekla je da je u sjajnoj formi, a da će nastaviti da se bavi sportom čim postane još snažnija i energičnija. Šarlin je sa suprugom Albertom II od Monaka (65) bila tri nedelje na Korzici, a onda se vratila u Monako sa porodicom. Osmogodišnji blizanci Gabrijela i Žak koje ima sa princem, krenuli su u školu. Prema njenim rečima, ona ne živi u Švajcarskoj, intervju je najviše želela da posveti deci, a na indirektan način je doskočila sumnjama o krizi u njenom braku.

"Prva stvar koja se meni i mom suprugu učinila bitnom bila je da decu naučimo plivanju", rekla je princeza Šarlin pa dodala da ona i Albert II od Monaka ne žele da ćerku i sina izlažu velikom pritisku kako to ne bi zasenilo njihovo detinjstvo.

Čim je izvor za Voici rekao da poznati par živi odvojeno, Šarlin i Albert koji je i sam pričao o zdravstvenim problemima supruge, počeli su da se intenzivno pojavljuju zajedno u javnosti- objavili su sliku sa decom u čast početka nove školske godine i za devet dana sedam puta bili na javnim događajima.

Princeza Šarlin je bila dugo odsutna, mesecima se nije pojavljivala u Monaku. U međuvremenu je Albertova bivša ljubavnica Nikol Kost bivala sve zastupljenija u javnosti. To je pokrenulo glasine da je buknula strast među bivšim ljubavnicima. Možda ni ne čudi što se princ oglasio za italijanske medije: "Šarlin je uz mene. ne razumem sve te glasine koje me bole, o tome da ona živi negde drugde pa da se viđamo samo po dogovoru, to nije tačno".

Kao i uvek, u priči o princezi Šarlin ima toliko oprečnih detalja.

