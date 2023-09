SEVNULE GRUDI IVANE DUDIĆ: Podigla košulju, pa priredila VRELU SCENU, njena koleginica SVE SNIMILA (FOTO)

Ivana Dudić usnimljena je u krajnje neočekivanoj situaciji, a snimak na kome glumica pokazuje brushalter objavila je njena koleginica Anja Mit.

Ivana Dudić je podigla svoju košulju u prostoriji u kojoj se nalazila s Anjom Mit i pokazala svoj brushalter, a ona je sve ovo snimila i objavila na Instagramu.

U pozadini je išla pesma "Ivana", koju izvodi Amir Kazić Leo, a Anja je podelila stihove "Ivana, Ivana, što si me lagala, bio sam zabava za jednu ludu noć".

"Moja izabrana lutkica", napisala je Anja preko snimka gde se vidi kako se glumice ludo provode zajedno.

Podsetimo, Ivana Dudić jedna je od retkih mladih glumica koja je otvoreno pričala o snimanju scena vrele akcije, a kao jedno od neprijatnijih sećanja istakla je snimanje intimnih scena u seriji "Crveni mesec".

- Imali smo takav lav-hejt rilejšnšip privatno, gde se 5 minuta volimo pa se 5 minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnu eksplicitnu scenu i punu strasti, na livadi pod mesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali. Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja 'hajde uhvati ga', 'ajde, povuci je' i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strašno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano - rekla je ranije Ivana Dudić ranije.

