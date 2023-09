"KRIVE ME ZA NJENU SMRT, 10 GODINA NOSIM TERET" Progovorio BIVŠI MUŽ slavne pevačice, priznao da je on uneo HEROIN u njen život

Problematični bivši suprug pevačice Ejmi Vajnhaus gostovao je u jutarnjem programu kanala ITV "Good morning Britain" i priznao kako bi, da je to moguće, gotovo sve uradio "drugačije" u njihovom odnosu. Blejk Filder-Sivil izuzetko retko daje intervjue, a povod za ovaj bio je Ejmin rođendan - da je živa, 14. septembra napunila bi 40 godina.

Filder-Sivil, koji je s njom bio u braku dve godine, od 2007. do 2009, priznao je kako je baš on u život pevačice doneo heroin. Mnogi njeni obožavatelji oduvek ga smatraju delimičnim krivcem za njenu smrt od trovanja alkoholom u 27. godini.

On je bio inspiracija za njen veliki hit, singl "Back To Black" i ceo istoimeni album. Filder-Sivil proveo je osam meseci u zatvoru 2008. godine, nakon što je na sudu priznao krivicu za ometanje sprovođenja pravde i teške telesne povrede koje je naneo vlasniku jednog paba.

- Tužno je, ali želeo sam da poželim srećan rođendan Ejmi. Strašno je što ona nije ovde. Razmišljam o njoj neprestano, mislio sam o njoj ujutru kad sam joj čestitao rođendan. Ona je bila moja najbolja prijateljica. Da nije bilo nekih stvari, mislim da bi ishod bio drugačiji. Njoj se sve prebrzo dogodilo. Bili smo mladi - ispričao je voditeljskom paru Susani Reid i Benu Šefardu.

Dobro je poznato da su Blejka u javnosti oduvek smatrali glavnim krivcem za Ejmin pad u kandže zavisnosti od droge i alkohola. Međutim, on sada samouvereno govori kako i neki od njenih bliskih prijatelja i članova porodice "treba da odgovore na neka pitanja".

- To je jedan od razloga zbog kojih sam pristao da govorim danas. Mene okrivljuju i to je u redu. Ne mogu da promenim mišljenje i osećanja drugih oko toga. Međutim, ja lično moram da prestanem sam da nosim taj teret. Nosim ga više od 10 godina - kazao je Filder-Sivil i dodao:

- Ja sam jedina osoba u celoj priči koja se smatra krivcem. Pokušao sam da kažem kako sam napravio neke ogromne pogreške. Ali, bio sam u 20-im i zavisnik od drgoe. Nisam znao kako samog sebe da očistim, a kamoli nekog drugog.

Rekao je i kako su postojali razni interesi da Ejmi nastavi da nastupa, a njena krhkost bila je nit koja je ljude povezivala s njenim albumima, njenom muzikom.

Na pitanje voditeljke postoji li šansa da uspostavi kakav-takav odnos s Ejminom porodicom, postoji li interesovanje za to ili je to još uvek previše osetljiva tema za njih, priznao je kako je to nešto što mu se "stalno mota po glavi".

- Za njih ne mogu da govorim - objasnio je. - Međutim, u pravu ste. Uspeo sam nekako da izađem iz toga, čist sam neko vreme i kako se meseci pretvaraju u godine počinjete da se obnavljate, gradite se iznova. Ima trenutaka kada razmišljam ima li koristi od razgovora s njenom porodicom... Ima li šanse za neku vrstu pomirenja? Jer, svi smo je voleli.

Ipak, priznao je, nikad to nije pokušao.

Ejmi Vajnhaus i Blejk venčali su se 2007. godine u Majamiju, nakon dve i po godine veze prepune raskida i pomirenja. On je, iza uha istetovirao njeno ime. Samo nekoliko meseci kasnije snimljeni su nakon žestoke svađe, kada su i krenule priče da su oboje uzimali heroin. Sledeće godine Blejk je završio u zatvoru zbog napada na vlasnika paba. Na dodeli Gremija, Ejmi ga je pozdravila rečima "za mog Blejka, zatvorenika". Neposredno nakon izlaska iz zatvora on je predao zahtev za razvod.

U maju 2011. godine, dva meseca nakon Ejmine smrti, dobio je sina Džeka, a u aprilu 2013. ćerku Lolu s tadašnjom partnerkom Sarom Aspin.

Ejmi Vajnhaus doživela je meteorski uspon nakon objave debitantskog albuma "Frank", 2003. godine, koji joj je doneo hvalospeve kritike i publike, a drugi album, "Back to Black", tri godine kasnije, samo je zacementirao njen zvezdani status. Međutim, mlada žena jedinstvenog glasa, nije mogla da se nosi sa slavom i mentalnim problemima, te je potonula u zavisnosti.

Nalaz mrtvozornika pokazao je da je imala više od četiri promila alkohola u krvi u trenutku smrti. Druga istraga je potvrdila da je pevačica umrla od "slučajnog trovanja alkoholom".

U junu 2013. godine, njen brat, Aleks Vajnhaus, u jednom intervjuu je rekao kako veruje da je poremećaj ishrane od kog je Ejmi patila, te posledična fizička slabost, bio glavni uzrok njene smrti.

- Teško je patila od bulimije. Bilo je dovoljno pogledati je i znati da nije u redu. - rekao je. - Umrla bi, pre ili kasnije, s takvim načinom života. No, ubila ju je bulimija. Da nije imala poremećaj ishrane, bila bi fizički jača.

