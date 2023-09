PRINC VILIJAM OD SVOJE 12. GODINE NE SME DA PUTUJE AVIONOM: Sada je otkriven i GLAVNI RAZLOG, a ima veze sa kraljevskom porodicom

Princ Vilijam od 12. godine ne sme da leti s porodicom u istom avionu, a glavni razlog tome pojasnio je njegov bivši pilot Grejam Lauri.

Nepisano pravilo da prestolonaslednici ne lete zajedno u britanskoj kraljevskoj porodici navodno važi već godinama, a pravu istinu o njemu otkrio je bivši kraljevski pilot Grejam Lauri za magazin Hello!, gostujući u njegovom podkastu A Right Royal Podcast.

foto: Anwar Hussein / Avalon / Profimedia

Penzionisani pilot otkrio je pritom mnoge tajne letenja i potvrdio kada je i zašto princ Vilijam počeo leteti odvojen od drugih članova porodice, tačnije svog oca kralja Čarlsa jer je njegov naslednik, odnosno tada drugi u redu za tron. Dogodilo se to kada je navršio 12 godina, kada je letenje s ocem, majkom i bratom mogao zaboraviti.

foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

"Ja sam uglavnom vozio na odmor, kada su putovali na Mediteran. Zanimljivo je bilo to da su putovali svi zajedno, sve dok Vilijam nije navršio 12 godina. Nakon toga morao je leteti u zasebnom avionu i uz pismeno dopuštenje Njenog Veličanstva, kraljice Elizabete", otkrio je Lauri.

foto: Shutterstock

Na pitanje zašto su princ Čarls i princeza Dajana odlučili tako 1994. godine odgovorio je da su do tada verovatno mislili da će mu biti preteško da putuje sam, no uprkos tome, to su učinili.

