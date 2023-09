MELANIJA KAO DA JE U ZEMLJU PROPALA! VELIKA MISTERIJA OKO BIVŠE PRVE DAME: Nema je nigde, a evo šta je Tramp odgovorio na prozivke

Bivši američki predsednik Donald Tramp je trenutno u trci da po treći put postane republikanski predsednički kanditat.

Ono što je posebno iznenadilo mnoge je to što od Melanije nema ni traga ni glasa tokom ove kampanje.

Prema njegovim rečima, ceo proces kandidovanja i kampanje je "gadan i tako zloban", ali kako kaže, Melanija će mu se "uskoro pridružiti".

foto: Profimedia / TASOS KATOPODIS

NY Times je pre nekoliko nedelja objavio drugačiju informaciju. Naime, Melanija Tramp je, navodno, više puta odbila da se pridruži svom suprugu tokom predizborne kampanje.

Čak je prošle nedelje avion preleteo sa transparentom "Gde je Melanija?" tokom fudbalske utakmice na kojoj je bio prisutan i Donald Tramp.

Naravno, to nije prošlo neprimećeno i sve češće se u javnosti postavljalo pitanje "Gde je Melanija?" Krister Velker, moderatorka "Meet the Press" je ove nedelje postavila bivšem predsedniku upravo to pitanje u intervjuu.

foto: profimedia

- Hoćemo li je uskoro videti? upitala je.

- Da. Uskoro? Da, prilično brzo. Кada bude prikladno, ali prilično brzo. Ona je povučena osoba, sjajna osoba, veoma samouverena i veoma voli našu zemlju. I iskreno, volim da je držim podalje od toga. To je tako gadno i tako zlobno, odgovorio je Tramp.

Times je takođe u julu izvestio i o razlogu zbog kog Melanija ne želi da se pojavljuje tokom predizborne kampanje. Ona je, naime, odbila zahtev svog supruga da mu se pridruži jer oseća da su je izdali zaposleni i prijatelji tokom boravka u Beloj kući.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Uprkos njenom odbijanju, izvori bliski Trampovima insistirali su mediju na tome da ona i dalje podržava njegovu kandidaturu, ali u privatnosti, kao i da veruje da bi on mogao ponovo da se izbori za mesto predsednika.

Melanija se takođe nije pojavila ni na jednom od nedavnih sudskih saslušanja svog muža.

(Kurir.rs/BlicŽena)

