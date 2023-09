"JEDAN MI NUDIO ULOGU RASKOPČANOG ŠLICA, DRUGI ME DOČEKAO GO U KADI" Holivudska ikona do detalja opisala MRAČNU STRANU profesije

Kultna britanska glumica i spisateljica Džoan Kolins, koja je slovila i za seks-simbol 1980-ih, za Daily Mail je otkrila kako je upoznala Merilin Monro dok je bila tek na početku svoje karijere.

"Isprva nisam registrovala ko je neugledna plavuša koja sedi sama za šankom. Stigla sam u Holivud tek nekoliko meseci ranije i još uvek sam tražila svoj put. Nakon nekoliko trenutaka žena se okrenula prema meni i prilično tužno rekla: ‘Hteli su da igram glavnu ulogu u ‘The Girl In The Red Velvet Swing‘, ali sam prestara.‘ Film koji je spomenula bila je moja prva glavna uloga otkako sam s 20 godina stigla u SAD. Odjednom mi je sinulo da je ta žena bledog lica legendarna Merilin Monro", ovim rečima je započela svoju kolumnu legendarna glumica.

foto: Profimedia

Otkrila je da je Merilin bila izuzetno prijateljski raspoložena, te su počele da razgovaraju. "Nakon nekoliko martinija, upozorila me na maltretiranje u Holivudu i ‘vukove u ovom gradu‘. Odgovorila sam da sam se već navikla na njih nakon što sam provela nekoliko godina u britanskoj filmskoj industriji", ispričala je Kolins.

"Sve smo morale da trpimo to da nas tapšu po zadnjici i da nam muškarci gledaju u dekolte", rekla je tada Kolins Merilin Monro.

"To nije ništa u poređenju s moćnim šefovima ovdašnjih studija, dušo", odgovorila je Merilin i dodala: "Ako ne dobiju ono što žele, raskinuće ti ugovor. To se dogodilo brojnim devojkama. Posebno pripazi na Zenaka. Ako ne dobije što želi, otpustiće te."

foto: Profimedia

"Pa, hvala na savetu. Svakako ću ga se držati podalje", odgovorila joj je Kolins i pokušala da posluša njeno upozorenje. Ali samo nekoliko dana kasnije, piše Kolins, Deril Zenak nasrnuo je na nju, pritisnuvši je uza zid.

Smrdeći na duvanski dim, prosiktao joj je u facu: "Nisi imala nikoga dok nisi imala mene, dušo. Ja sam najveći i najbolji i mogu da izdržim celu noć."

Kolins je bila toliko šokirana da nije mogla da se seti šta bi mu odgovorila. Uspela je nekako da se izmigolji iz njegovog stiska i otrčala je nazad na set.

foto: Profimedia

"Drago mi je što sam ostala bez reči, jer sam čula da je jedna starleta nedavno dobila otkaz jer kad joj je rekao: ‘Dušo, ja imam najveći u industriji...‘, a ona mu je odgovorila: ‘Bolje bi ti bilo, jer si visok samo 157 centimetara!‘ Takođe je imao zlatnu repliku svoje muškosti na svom radnom stolu, koristio ju je kao teg za papir. Ali bila je istina da mu je velik, videla sam ga u njegovoj kancelariji", ispričala je Kolins.

Nakon skandala s Harvijem Vajnstinom, pune razmere izopačenosti koju su lepe mlade glumice morale da trpe ako su želele potencijalne glumačke uloge konačno su izašle na videlo i više se ne prihvataju, barem se tako nada Kolins.

foto: Profimedia

"Ali to je trajalo previše decenija. Znam, jer sam bila tamo", otkriva i dodaje kako je prošlo njeno prvo iskustvo.

"Moj prvi susret s kaučem za glumce bio je na audiciji za glavnu ulogu maloletnice u britanskom filmu ‘Verujem u tebe‘ iz 1952. Jedan od producenata imao je toliko neumesne komentare da sam ga izbegavala tako što sam se krila u ormaru gde smo držali kostime, uz pomoć simpatičnih ljudi koji su radili u garderobi, te bih tako čekala dok on ne bi napustio studio, a zatim bih se uputila ka autobusu ili podzemnoj železnici. Ali nakon trećeg takvog puta, uhvatio me i nagovorio me da prihvatim prevoz kući u njegovom blještavom Bentliju. Tokom vožnje me zgrabio za ruku i stavio je na njegov raskopčani šlic. Užasnuto sam vrisnula i istrgnula svoju ruku iz njegovog stiska. ‘Šta je bilo? Zar ne želiš ulogu?‘, podsmehnuo mi se. ‘Ne toliko‘, povikala sam, detinjasto briznuvši u plač kad sam shvatila da sam upropastila sebi šansu za ulogu. Nikad pre nisam videla golog muškarca, a kamoli ga osetila. ‘Jesi li frigidna?‘, prosiktao je, a bio je to prvi put da me neki muškarac tako nazvao. Nažalost, ne i poslednji", ispričala je Kolins i dodala da su bogati i moćni muškarci žene smatrali igračkama, te su znali da budu vrlo okrutni.

foto: Profimedia

Srećom, spomenutog producenta nadglasali su i reditelj i šef studija pa je, uprkos njegovim prijetnjama, Kolins dobila tu ulogu.

"Međutim, i dalje me proganjao, a kad sam mu rekla da me ne zanima i da sam još uvek nevina, nazvao me ‘frigidnom malom vešticom‘. No, nisu samo oni bili grabežljivci. Nažalost, i mnogi glumci s kojima sam radila smatrali su da imaju neko božansko pravo da imaju seks s glavnom glumicom. Kad sam imala samo 21 godinu više sam puta rekla ‘ne‘ zgodnom, iako niskom, poznatom glumcu s kojim sam radila. Jedne noći nakon snimanja filma, pratio je moj auto i kad sam zastala na izlazu Twentieth Century Foxa, iz sveg glasa je povikao: ‘Ti, glupa kravo, propašćeš do svoje 23. godine!‘ Srećom, bila sam pod ugovorom i imala sam dobru platu, pa sam se smatrala relativno sigurnom sve dok nisam napunila 27 godina, što su šefovi studija gledali kao doba u kom žene gube svoju seksualnu privlačnost", ispričala je Kolins.

foto: Profimedia

Nekoliko godina kasnije, njen agent obezbedio joj je razgovor s vrlo poznatim producentom za ulogu koju je jako želela. Stigla je u njegovu kancelariju u 18 sati, a njegova sekretarica tada je upravo bila na odlasku.

"On je unutra, čeka te", pokazala je rukom prema zadnjoj sobi.

Shvatila je da je ušla u spavaću sobu, a s drugih vrata čuo se glas kako govori: "Uđi." Oprezno je ušla unutra, a on je bio tamo i ležao u kadi bez ikakve kupke koja bi prekrila njegov polni ud, kojim se igrao.

foto: Profimedia

"Sedni", naredio joj je i pokazao prema ivici kade.

"Oh, dobro mi je ovde, hvala. Stajaću", odgovorila mu je Kolins, a on se na to nacerio i rekao: "Uđi, voda je u redu."

"Oh, ne, hvala", odgovorila mu je zbunjena Kolins, koja je pokušavala da ne drhti od straha i neprijatnosti i koja se pravila da ne primećuje to što radi u kadi.

Nakon što su nekoliko minuta pročavrljali o filmu, za koji je Kolins tvrdila da je apsolutno prikladan za nju jer je lik bila Engleskinja, on se složio da bi ona bila savršena za tu ulogu, a zatim je ponovo insistirao na tome da podele kupku.

foto: justinpalmer_ldn / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Izvinite, moram da idem - imam sastanak sa svojim dečkom", promucala je, užasno svesna toga da sada neće dobiti tu ulogu.

"Ko je tvoj dečko?", upitao ju je.

"Oh, ne poznajete ga. On je mladi glumac, Voren Biti", odgovorila je Kolins.

"Zašto gubiš vreme s nepoznatim glumcima? Hajde, idemo večeras u ‘21‘ (klub i restoran u Njujorku). Ja sam važan čovek, možemo da se zabavimo. Usput, koliko imaš godina?", odgovorio je zvučavši pomalo iznervirano.

foto: Profimedia

"Dvadeset pet", promrmljala je glumica.

"Dvadeset pet, ha? To u ovom poslu više nije mlado, dušo", bezobrazno joj je odgovorio, na šta se ona okrenula i otišla.

"Nećeš puno napredovati u ovom poslu, mala, ako ćeš se ponašati kao bahata kučka", doviknuo je za njom dok je odlazila.

Na kraju je tu ulogu dobila Amerikanka Kim Novak, ali njen naglasak nije bio dobar. Još jedna uloga koju je Kolins priželjkivala bila je ona egipatske kraljice Kleopatre. I šef Foxa, Badi Adler, i predsednik odbora, jedan Grk koji je bio dovoljno star da joj bude deda, bombardovali su je raznim ponudama i cvećem, a sve je otišlo toliko daleko da su joj obećavali da će je odabrati za ulogu Kleopatre ako "bude dobra prema njima".

foto: Profimedia

"Obojica su koristila taj eufemizam, koji je u to vreme bio prilično raširen u Holivudu. Nisam mogla i nisam htela da imam išta s njima. Sama pomisao da me ti starci diraju bila mi je krajnje odvratna. Zbog toga sam izmicala i skrivala se po parkingu dok sam bila na audiciji za Kleopatru. U jednom trenutku me je Adler saterao u ćošak i morala sam da plešem s njim na jednoj glamuroznoj zabavi. Rekao mi je da ću moći da biram scenarije nakon Kleopatre i da će mi pronaći stan koji će on plaćati, sve dok bude mogao da me posećuje tri ili četiri puta nedeljno. Budući da mi je već ponestajalo izgovora, rekla sam mu: ‘Gospodine Adler, ovamo sam došla sa svojim agentom Džejem Kanterom. Zašto ne bismo s njim razgovarali o ovom dogovoru?‘ On mi je na to odgovorio: ‘Dušo, imaš dobar smisao za humor!‘ Na to sam mu odbrusila: ‘A smisao za humor je sve što ćete ikada dobiti od mene‘ i ostavila sam ga na plesnom podijumu", ispričala je Kolins.

Elizabet Tejlot je dobila ulogu uz Ričarda Bartona, još jednog predatorskog glumca, s kojim je Kolins glumila u ratnom filmu "Sea Wife" iz 1957. godine.

foto: Denis Cameron / Zuma Press / Profimedia

"Ričard mi je rekao da neće oboriti svoj rekord ako ne odem u krevet s njim. Kad sam ga pitala o čemu govori, rekao mi je da je ‘spavao sa svim svojim glavnim glumicama‘. ‘Pa, neću biti još jedna rupica na tvom dobro izbušenom kaišu, pa izgleda da ipak nećeš oboriti svoj rekord‘, odgovorila sam mu tada, a on jedva da je više progovorio reč sa mnom do kraja snimanja", prisetila se Kolins i dodala da je slično iskustvo imala i s Džordžom Pepardom.

Zajedno su radili na "The Executioneru" i nakon jedne zabave povodom početka snimanja, odbacio ju je do njene kuće u Londonu, a tada je pokušao da je zgrabi. Kad ga je odgurnula i rekla mu da je udata žena i da ima dvoje male dece, optužio ju je da je "užasno dosadna".

foto: Profimedia

"Da ne govorim loše o mrtvima (ali hoću!), Pepard je bio vrlo entuzijastičan tokom naše ljubavne scene. Tokom te prve zajedničke scene, na sebi je imao samo gaće i čaršav, a ja sam bila u nepovoljnom položaju jer je on sa svih svojih 187 centimetara bio raširen na meni. Gospođa zadužena za garderobu brzo je povukla čaršav u poslednjem trenutku. Pokušala sam da ga poljubim zatvorenih usta, ali on se nije dao i pokušao je da dobije francuski poljubac. Kad sam mu po četvrti put pristojno izvukla jezik iz mog grla, razljutila sam se. Otišla sam da se požalim reditelju Semu Vonamejkeru, dok je Pepard zabavljeno promatrao kako šminkeri pokušavaju da poprave naša lica", ispričala je Kolins.

"Samo to učini malo manje nasilno, Džordž", rekao mu je reditelj.

"OK", zarežao je Pepard i krenuli smo ponovo da snimamo scenu.

foto: Ap

I krenula je akcija! Čaršava nije bilo, Pepard je bio na njoj, a jezik joj je opet uvalio. Sem Vonamejker bio je zadovoljan i povikao: "Rez."

"Jesi li uživala u tome?", pitao ju je nasmešeni Džordž.

"Ne, mrzela sam ovo. I nije trebao da bude tako ‘metodičan‘", uzvratila mu je dok je ogrtačem prekrivala svoju golotinju, pokušavajući da ne bude predmet sprdnje za članove filmske ekipe.

"Takva si čistunica. Većina glumica to voli", podsmehnuo joj se.

"E pa, ja nisam jedna od njih", odgovorila mu je Kolins i otišla sa seta.

foto: Profimedia

"On je nakon toga postao toliko ljut i mrzovoljan da smo komunicirali samo preko naših šminkera i isključivo tokom naših zajedničkih scena", ispričala je Kolins.

Kad je Pepard dobio glavnu ulogu u novoj dramskoj seriji "Oil", bio je toliko težak za saradnju da ga je producent Aron Speling na kraju otpustio. Zamenio ga je Džonom Forsitom, serija je preimenovana u "Dinastiju", a sve ostalo je istorija.

"Mislim da ne bih mogla da izdržim 10 godina rada s Džordžom Pepardom", priznaje Kolins.

Još jedna neprijatna situacija dogodila se na superjahti legendarnog producenta Sema Špigla, koja je bila usidrena u jednoj uvali izvan Kana. Kolins je tamo bila s Rodžerom Murom i Dejvidom Najvenom i njihovim suprugama, a slavili su Semov rođendan.

Njih dvadeset sedelo je na palubi za dugačkim stolom, a Rodžer je nazdravio slavljeniku i dodao: "A i Džoan danas slavi rođendan!"

"Pa to je divno! Čestitam, dušo. Imam poklon za tebe, mlada damo", rekao je Špigel i zatim dotrčao do nje i poljubio je tako da joj je ‘uvalio jezik‘, govori Kolinss. Muru je to bilo urnebesno smešno, dok je ona zaprepašteno sedela i brisala usne ubrusom. Sledećeg dana je obolela od gripa i sledeća tri dana provela je u krevetu.

"Radim u profesiji u kojoj su zagrljaji, poljupci i fizički kontakt normalan deo posla, i možete me nazvati hladnom i povučenom, iako se trudim da ne budem, ali u takvim stvarima ne učestvujem drage volje", objašnjava Kolins i dodaje da zato voli japansku kulturu u kojoj se ljudi samo klanjaju i klimaju glavama kad se sretnu.

"Kad stignem na aerodrom, uvek se naoružam dovoljnom količinom sredstava za dezinfekciju ruku, sprejevima za nos i vlažnim maramicama. Bojim se da ću dobiti grip čak i nakon vakcinisanja protiv gripa pa se štitim od bezbroj nevidljivih mikroba koji vrebaju na kvakama, dugmićima u liftu i kolicima u supermarketu. Ali verujem da su najsmrtonosniji prenosnici klica ruke i lica drugih ljudi. Prokletstvo mog života je što često završim u medveđem zagrljaju potpunih stranaca nakon čega sledi i nemaran poljubac u obraz", objašnjava.

"Kako sam odgojena u vreme kad se nije ljubio ni grlio niko osim članova najuže porodice, a nakon 10. godine života retko se dobijalo puno ljubavi od roditelja, ova očita fizička toplina nešto je na šta baš ne mogu da se priviknem. Moja majka je bila germofob mnogo pre nego što je to postalo moderno. Dok sam još bila u dečjim kolicima, stranci su često znali da guguču u mojoj blizini, pa je moja majka na ćebence kojim me pokrivala stavila natpis: ‘Molim vas, nemojte je ljubiti.‘ Nažalost, nemam više taj znak iako bi mi baš dobro došao!", zaključuje Kolins za Daily Mail.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ Jutarnji.hr)