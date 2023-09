KRALJICA RAZVODA JE STRAH I TREPET ZA POZNATE: Koga ona razvede, taj PROCVETA, a evo kolika joj je TARIFA! Radi NA SAT

Na svoj spisak pobeda američka advokatica Laura Vaser (53) sada može da stavi i uspešno postizanje nagodbe u brakorazvodnoj parnici Kevina Kostnera i Kristin Baumgartner. Ona je sa svojim timom, zastupajući Kevina Kostnera, veštim pravnim manevrima zaustavila četveromesečni sudski spor oko podele imovine, alimentacije i troškova života koji je danima punio stranice medija. Kristin Baumgartner pristala je na nagodbu i niko više ne mora da čeka odluku suda, eventualnu žalbu nezadovoljne strane niti da proživljava dalje razvlačenje slučaja po medijima i društvenim mrežama.

Vaser je još jednom pokazala zašto je zovu "disso queen" ili kraljicom razvoda.

U njenim arhivama već su sačuvani slučajevi razvoda Džonija Depa i Amber Herd, Anđeline Džoli i Bilija Boba Thorntona, te Anđeline Džoli i Breda Pita, Bena Afleka i Dženifer Garner, dva puta Kim Kardašijan - najpre pri razvodu od košarkaša Krisa Hamfrisa, a zatim i od Kanjea Vesta iliti Jea. Njeni klijenti su bili i Kristina Agilera, Patriša Arkvet, Marija Šriver i Dr Dre, Ešton Kučer i još mnogi drugi.

Gospođa L.A.W.

Vaser je pravni zmaj, izuzetno odlučna i naizgled vrlo hladna osoba i vladarka u delu advokatske prakse koji se bavi porodičnim pravom i razvodima, kojim inače dominiraju muškarci.

- Zovem se Laura Elison Vaser, dakle moji inicijali su LAW (law, engl. zakon), moji roditelji su bili advokati - rekla je u velikom intervjuu koji je s njom pre nekoliko godina napravio Business Insider. - Ipak, kada su me pitali hoću li i sama biti adokatica govorila sam: "Nikad". A onda sam jednog leta, dok sam bila na koledžu, pomagala kod oca u kancelariji da nešto zaradim. I iskreno, zaljubila sam se u posao.

Danas ova atraktivna ljubiteljka Prade i Alaije, diplomac uglednog Univerziteta Lojola, vredno radi na razdvajanju slavnih parova kroz svoju advokatsku kancelariju Wasser, Cooperman & Mandles u Los Angelesu.

I slavne i bogate žene i slavni i bogati muškarci podjednako žele da ih baš kraljica razvoda zastupa kada brakovi, često pred očima javnosti, počnu da im se raspadaju.

Vaser, prema sopstvenim rečima, nema preferencije - 50 odsto njenih klijenata su žene, 50 odsto muškarci. A finansije su njen forte, deo koji najtemeljnije odrađuje u razvodima i u Holivudu često najosetljiviji deo priče. Radi to za 1.000 dolara honorara po satu. Za razliku od kolega koji slavnima, na račun reklame, često daju popuste, kod Vaser ta reč ne postoji.

- Razumem ja to, jasno mi je. Međutim, mom brendu ne pomaže činjenica da zastupam poznate osobe - objasnila je u Business Insideru.

Ona i dalje živi u Los Anđelesu, gde je i odrasla, sa svoja dva sina tinejdžera. Njih je dobila u vezama s dva bivša dečka, za koja nije bila udata. U brak, kaže, ne veruje.

Ne veruje u brak

- Bila sam vrlo kratko u braku kada sam imala 25 godina. Venčali smo se za vreme studija, razveli se nakon što sam položila pravosudni ispit. Više sam u kontaktu s njegovom porodicom nego s njim. Trajalo je 14 meseci i kada smo se razišli, nisam imala ništa drugo osim dugova i pit bula koji se zvao Raul. Bili smo nezreli za brak - objasnila je jednom prilikom, te dodala kako o novom venčanju ne razmišlja. - Znam da više nikad ne bih bila tako lepa mlada... A možda je stvar u mojoj škrtosti. Ja sam u suštini stara hipijevka koja ne može da bude ceo život s jednim muškarcem.

U brakorazvodnoj parnici sama je sebe zastupala.

- Nisam romantična i ne znam da budem u braku - kazala je - ali zato savršeno znam kako se treba razvesti.

Ona je odrasla u Beverli Hilsu, pohađala je školu koja je inspirisala autore superuspešne serije "Beverly Hills 90210". Stope razvoda među bogatim i moćnim roditeljima njenih školskih kolega bile su visoke. Mnoge od tih razvoda vodio je njen otac Denis. I njeni roditelji su se prijateljski razišli kada je ona imala 16 godina. Majka je preminula 2019. godine, a otac, koji danas ima 81 godinu, još uvek je partner u njihovoj advokatskoj kancelariji.

Ćerka poznatog oca

- Znate li kako je izgledalo to moje odrastanje? Recimo, idete nekome na bar micvu i kažete da ste ćerka Denisa Vasera. Onda vam pokažu gde ćete sedeti u u zavisnosti od toga koga je, muža ili ženu, moj otac zastupao u razvodu - pojasnila je duhovito.

Provela je neko vreme i u internatu u Švajcarskoj, zatim putovala svetom, provela godinu dana u Australiji, pa onda radila kod oca u kancelariji. Pohađajući kurs retorike, shvatila je da joj se u pravu najviše sviđa baš ono što je presudno u slučajevima razvoda, baš kao i njene godine i pol.

- Radilo se o slušanju problema ljudi i osmišljavanju načina na koji ih rešiti - rekla je - I imala sam 25 godina, dakle bila sam u godinama kada se retki mladi ljudi bave porodičnim pravom. Dominirali su stariji muškarci. Pa sam krenula da zastupam mlađe ljude koji su lakše mogli da se poistovete s mlađom ženom nego s nekim starim muškarcem u odelu. Ja imam tetovažu. Ja ih neću osuđivati kada mi kažu "dadilja me videla kako pušim svoj bong iza kuće".

Takođe, njen temperament je bio prikladniji za ovakve slučajeve koji traju godinu, godinu i po, nego one u kojima se klijente zastupa godinama.

- Imam lagani poremećaj pažnje, tako da mogu s jednim klijentom da radim šest do 18 meseci, a nakon toga se pozdravljamo - objasnila je. - Mislim da je i to delimičan razlog zbog kog se bavim ovim poslom. Jedan od mojih bivših je advokat u industriji zabave, oni rade na procenat, pregovaraju o svemu i svačemu. To mi zvuči grozno. Kod mene je: unutra, napolje i idemo na novi slučaj, nove ljude.

Radila je s najpoznatijim imenima, ali nikad nije govorila o pojedinostima slučajeva

Dva slučaja su sredinom 2000. obeležila njen uspon na tron kraljice razvoda. U jednom joj je klijent s problemom naknade za izdržavanje bivše partnerke bio Stivi Vonder. Drugi je bio slučaj razvoda Kevina Federlajna i Britni Spirs, u novembru 2006. godine.

U stvari, Britnin tadašnji advokat nazvao je Vaser i zamolio je da razgovara s pop princezom kada je trebalo da se uda za Federlajna.

- Rekao mi je kako je ona zaljubljena i ne razmišlja previše, ali treba nekoga ko bi s njom mogao da razgovara, nekog mladog s kim može da se poveže. Nije želela da sluša o predbračnom ugovoru, jer je bila jako zaljubljena pa joj se to činilo grozno da traži od budućeg supruga - prisetila se.

Britni je na kraju ipak napravila predbračni ugovor. Kada se taj brak raspao, opet su se obratili Vaser iako su kasnije odabrali drugi advokatski tim.

Vaser je postala zvezda, jer su razvodi slavnih savršena tema za portale koji se bave šoubiznisom koji su u to vreme nicali na sve strane. Još je nešto pomoglo njenom statusu i ugledu - iako je radila s najpoznatijim imenima, nikad nije govorila o pojedinostima bilo kog slučaja. Klijenti su to znali da cene.

- Zvanična politika naše kancelarije je da ne dajemo izjave niti raspravljamo o slučajevima u javnosti, čak ni kada klijenti to traže od nas - rekla je i dodala da ni na trenutak ne bi oklevala da prestane da radi sa strankom koja bi pokušala da je uvuče u medijski rat oko razvoda.

Isto tako, ona ne želi da radi s klijentima koji ne slušaju njene savete.

- To su ljudi koji su navikli da se ostvari sve ono što oni žele, da se samo klima glavom na njihove zahteve. Razlog je u tome što svaka ta osoba mora da hrani mnoga usta: 10 odsto za agenta, 15 odsto za menadžera, 5 odsto za advokata od svega što zarade... Ja naplaćujem po satu, i srećna sam što mogu da kažem "ne" ako mi se čini da ne žele da slušaju. Bitni su otvoren razgovor i jasnoća. Mi se ne bavimo nerealnim očekivanjima i ludostima. Ne treba mi novac od ljudi koji su skrenuli, nego razum.

Manje posla oko Oskara

U jednom intervjuu otkrila je kako je njen posao ipak malo drugačiji nego ostalih advokata za razvode koji (u SAD) najviše posla imaju u januaru i februaru, kad nakon problematičnih praznika pucaju načeti brakovi.

- Mi imamo manje posla kako se bliže Oskari, jer nam kažu: "Pričekajmo s tim dok prođe crveni tepih" - objasnila je.

Ona zvezdama uvek savetuje da pre venčanja potpišu predbračne ugovore jer, smatra, brak je poslovna transakcija. Takođe, preporučuje im da zahtev za razvod podnesu leti, za praznike i petkom, jer to znači manji pritisak medija.

- Savetujem im i da se suzdrže od iznošenja prljavog veša, pogotovo ako imaju decu čija dobrobit uvek treba da im bude na prvom mestu. Nije to lako, jasno, jer ljudi su povređeni, boje se i ranjivi su, no međusobnim blaćenjem i diskreditovanjem samo će pogoršati situaciju - rekla je i opet naglasila kako je najbolje rešenje uvek vansudska nagodba para, te da je posebno ponosna na razvode za koje se saznalo tek kada su završeni.

Sa svakim svojim klijentom, kada stvari dođu do suda, ona prolazi kroz detaljne pripreme, čak i angažuje sudije u penziji da im pomognu, a u jednom intervjuu je izjavila kako glumci nisu najbolji u tome.

Ko su najbolji klijenti?

- Neki od mojih najboljih klijenata su sportisti jer oni najbolje razumeju uputstva, kažu: "Razumem, treneru" i rade šta im se kaže. Najemotivniji su muzičari, posebno muškarci, koji gotovo uvek završe u suzama u sudnici. Isti onaj gitarista, roker koji će 10 minuta rasturati na gitari, na sudu će potrošiti celu kutiju papirnih maramica - otkrila je.

Spomenula je i kako su nekad najjača oružja u razvodima bile optužbe da druga strana koristi droge, uz pretnju fotografijama.

- Danas, ako se radi o nečem legalnom, kao što je marihuana, ako osoba puši, a deca nisu u blizini, većina ljudi u pravnom sistemu ne mari za to. Smotani džoint na fotografiji? Ma, koga briga - objasnila je.

Danas su droge zamenile optužbe za zlostavljanje.

- To je veliki izvor iznude i jako je osetljiva stvar - kazala je. - Ako zastupate slavnu osobu, ili više slavnih osoba, a druga strana je optužuje za porodično nasilje, morate to da rešite, ali i umirite javnost. Ona će vas osuditi mnogo pre nego što to učini sistem.

Ne druži se sa slavnima

Osim što radi s klijentima, Vaser je portparolka online servisa Divorce.com, koji pomaže svima kojima treba savet oko razvoda, a možda nemaju novca za advokate. Vodila je i podkaste u kojima je govorila o toj temi, a 2013. je napisala knjigu "It Doesn‘t Have to Be That Way: How to Divorce Without Destroying Your Family or Bankrupting Yourself", svojevrsni self-help priručnik u kom, kao i u podkastima, govori u svojim slučajevima, nedostacima i problemima s kojima su se suočavali njeni klijenti. Ipak, često ponavlja kako je ona advokatica, a ne psihološkinja. Često govori na stručnim skupovima i konferencijama, a aktivna je i na društvenim mrežama.

Sa svojim klijentima ne sklapa duga prijateljstva i srećna je što, iako poznata, ipak ima svoju privatnost i nije zvezda.

- Ne družim se s većinom ljudi koje zastupam. S njima sam kad idu na sud, s njima sam kad idu sa suda. Mnogi od njih, sigurna sam, ne žele baš da me gledaju nakon što završimo razvod jer ih ja, hteli to ili ne, podsećam na neke od ružnih trenutaka u životu - rekla je. - A nisam fascinirana slavnima jer sam odrasla u Los Anđelesu. Da sam želela slavu, izabrala bih drugačiji životni put.

