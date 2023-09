DŽASTIN TIMBERLEJK SE VRAĆA NA SCENU I TO ĆE DEBELO NAPLATITI: Za sat vremena nastupa uzeće MILIONE, a evo šta je povod

Džastin Timberlejk se u velikom stilu vraća nastupima uživo. Jedna od najvećih pop zvezda nakon četvorogodišnje pauze održaće u decembru koncert u Las Vegasu. Cena? Sitnica - 5 miliona funti, piše The Sun, koji kaže kako se američki pop i R&B pevač, tekstopisac, producent, plesač i glumac, koji se proslavio kasnih 90-ih godina kao vodeći pevač muškog benda "N Sync", pomno priprema za jednočasovni nastup, koji će krajem godine održati u hotelu "5H Fontainebleau" u Las Vegasu vrednom 3,2 milijarde funti. Sve to kako bi proslavili otvaranje hotela 13. decembra.

foto: Profimedia

Muzičar, navodi The Sun, već uvežbava set listu, a veruje se da će ona uključivati hitove poput "SexyBack", "Can‘t Stop The Feeling!" i "Mirrors". Timberlejk će, prema The Sunu, nastupiti pred 3.800 gostiju s pozivnicom, a svoj nastup će naplatiti vrtoglavih 5 miliona funti, odnosno gotovo 6 miliona evra.

- Džastin Timberlejk odabran je kao najveća moguća zvezda za otvaranje ovog hotela s 3.644 sobe, koje koštaju od 244 funti po noćenju. Hotel će imati 36 restorana i barova, velnes centar koji uključuje 44 sobe za tretmane, slanu sobu, sobu za inhalaciju lekovitim biljem i saunu. Šefovi hotela su van sebe što su uspeli da dogovore Timberlejkov nastup, uvereni su da im je to najbolja moguća reklama - rekao je izvor za The Sun.

foto: AP Photo Abdeljalil Bounhar

Timberlejk je, podsetimo, poslednji put nastupio uživo u aprilu 2019. u Ankasvilu u Konektikatu na poslednjem datumu svoje turneje "The Man Of The Woods". O njegovom povratku koncertima uživo govorka se otkako je nedavno opet udružio snage s Neli Furtado i producentom Timelendom na pesmi "Keep Going Up" objavljenoj pre par nedelja, šesnaest godina nakon njihovog hita "Give It To Me".

Njihov novi hit singl govori o usponu i pronalasku sreće nakon nedaća, a muzika odiše nostalgijom za ranim dvehiljaditim kad su zasebno, ali i kroz brojne saradnje ovi muzičari osvajali publiku svojim talentom.

(Kurir.rs/ The Sun/ Jutarnji.hr)