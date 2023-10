NAJBOGATIJI SULTAN NA SVETU U SVOM DVORU PRAVIO SULUDE BAHANALIJE: Od ispovesti žena koje su u bile u haremu JEŽI SE KOŽA (FOTO)

Sultan od Bruneja se nalazi na tronu parlamentarne monarhije od 1967. godine, a njegovo bogatstvo procenjeno je na 35 milijardi dolara. O bogatstvu Hasanal Bolkijaha se pričalo i pisalo naširoko, a njegov privatan život nije ništa manje ekstravagantan.

Sultan se u mladosti oženio svojom rođakom, a ubrzo i drugom ženom, bivšom stujardesom. Taj brak nije potrajao, pa je ona napustila palatu, a nekoliko godina kasnije se sultan zaljubio u novinarku Azrinaz Mazhar Hakim. Ona je od njega mlađa čak 33 godine, ali sultan za to nije mario. S druge strane, nije želeo ni da se razvede od prve supruge koju je voleo.

foto: Roslan RAHMAN / AFP / Profimedia

Sultan od Bruneja ima ukupno 12-oro dece, a svoj raskošan način života preneo je i na sinove, koji ni u čemu ne zaostaju za ocem. Na primer princ Abdul Malika, njegov trećerođeni sin, oženio se 2015, a "Forbs" je ovo venčanje opisao kao "kraljevsko venčanje koje je pobedilo sva kraljevska venčanja". Trajalo je nedelju dana, a mladenci su na glavnoj ceremoniji bili ukrašeni u neobične kombinezone optočene draguljima, dok je mlada držala buket od dragulja i plemenitih metala umesto cveća.

Još jedan od sultanovih sinova - princ Abdul Matina voli da se kupa u luksuzu i da to javno pokazuje. Važi za pravu Instagram senzaciju na kom ga prati više od milion ljudi, a on rado deli detalje sa papreno skupih putovanja i kači fotografije sa jahti, privatnih aviona ili dok igra polo.

foto: ROMEO GACAD / AFP / Profimedia

Tu nije kraj - i princ Azim, sultanov drugi sin, poznat je po tome što organizuje ekstravagantne zabave sa slavnim gostima, uključujući Pamelu Anderson, Dženet Džekson i Maraju Keri.

Rigorozni zakoni za stanovništvo

Sultan ove državice u aprilu 2019. je dospeo u centar svetske javnosti kada je pooštrio ionako rigorozan zakon iz 2013. baziran na šerijatskom pravu. Tako su danas u Bruneju na snazi brutalne kazne koje uključuju kamenovanje do smrti, amputaciju udova, bičevanje, i to za dela koja se u većini zemalja čak i ne tumače kao prekršaji - prevara, vanbračna trudnoća, nošenje neprikladne odeće, homoseksualizam...

foto: SHAMSHAHRIN SHAMSUDIN / AFP / Profimedia

Brunej ima svega 400.000 stanovnika

Brunej ima svega 400.000 stanovnika, a kako je bogat naftom i plinom, većina njih živi i više nego dobro. No, naravno bogatstvo sultana Hasanaja teško da iko može da premaši - godinama je bio najbogatiji čovek sveta, a ni danas nije daleko od toga. Njegova palata je najveća privatna rezidencija na svetu sa 1.788 soba, 257 kupatila i klimatizovanih štala za 200 konja. Poseduje više od 7.000 automobila, uključujući neke od najluksuznijih svih vremena, a najveći je kolekcionar mercedesa na svetu.

foto: ABDELHAK SENNA / AFP / Profimedia

Koliko novca za razbacivanje zapravo ima možda najbolje pokazuje podatak da je za svoj 50. rođendan pozvao Majkla Džeksona da zabavlja zvanice, a za tri koncerta iskeširao je 17 miliona dolara.

Ipak, dok se vladarska porodica dobro zabavlja, ovo ne važi za ostatak zemlje - na Bruneju je zabranjen alkohol, ne postoje diskoteke, noćni klubovi, a zabranjeno je i slavljenje Božića, čak i ukrašavanje izloga krajem godine! Malobrojnim hrišćanima dozvoljeno je da ga proslave u svoja četiri zida, ali bez javnih obeležja.

foto: HOANG DINH NAM / AFP / Profimedia

Nasuprot svim zakonima koje je doneo, sam sultan živeo je i živi ekstravagantno i raskalošno, a njegove godine bile su obojene skandalima i bahatošću.

Sve je zasenila priča o njegovom bratu Džefriju

On je sredinom 90-ih bio ministar finansija, a zajedno sa bratom uživao je u čarima koje su im novac i moć pružale. Imali su sopstveni harem u palati, organizovali raskalašne žurke, a mediji su ih karakterisali kao "stalne saučesnike u hedonizmu". Džefri je išao dotle da je imao jahtu koju je nazvao "Si*e", a dva manja broda krstio je imenima "Bradavica 1" i "Bradavica 2".

Ovaj idiličan bratski odnos srušio se kao kula od karata kada je otkriveno da je iz kraljevske riznice nestalo 16 miliona dolara, a sultan je za ovo optužio upravo Džefrija. On je negirao optužbe, ali je svakako lišen položaja i "osuđen" na izgnanstvo.

foto: JIMIN LAI / AFP / Profimedia

Daleko teže od pronevere novca, sultanu je pala činjenica da je Džefri izazvao skandal međunarodnih razmera, trajno narušivši pozitivnu sliku o Bruneju. Naime, iscurela su svedočanstva nekoliko devojaka o seksualnim navikama princa Džefrija, a to neminovno povlačilo i razotkrivanje sultanovih sklonosti.

Bivša mis Kalifornije i Amerike Šenon Marketić 1997. otkrila je da je bila seksualna robinja na dvoru, u koju je prvobnitno došla da radi na promociji i marketingu za platu od 3.000 dolara dnevno. Sve se završilo tako što je u realnosti danonoćno bila na usluzi Džefriju, a otkrila je da je bila podvrgnuta ponižavajućem tretmanu i da je 32 dana bila zatvorena u sultanovoj palati.

Šenon je pokušala i da tuži sultana i princa pred američkim sudom, ali se to okončalo time što je braći odobren imunitet od zakonskog gonjenja, s obzirom da su šefoci država. U sudskim dokumentima stoji i da je Marketićeva svedočila da je pored nje bilo još od 30-100 žena u sultanovom haremu.

foto: BRUNEI INFORMATION / AFP / Profimedia

Marketićeva nije bila jedina koja je otvoreno progovorila o svojoj agoniji - posle nje se javio još čitav niz zapadnih lepotica koje su imale "angažman" u sultanatu, najčešće nesvesne toga gde zapravo odlaze.

Džilijen Loren napisala je i knjigu "Moj život u haremu", gde je iznela istinu o boravku u Bruneju. Ona je tamo stigla kada je imala samo 18 godina, a bila je raspologanju princu Džefriju sa još 40-ak drugih devojaka. Otkrila je da ju je posle godinu dana i nakon što je spavala sa njim više od stotinu puta, jednostavno "poklonio" sultanu koji je insistirao na tome da ga isključivo oralno zadovoljava.

foto: WILLY KURNIAWAN / AFP / Profimedia

"On je lud i dekadentan. U to vreme mi je to bilo privlačno, njegovo samopouzdanje, harizma i neukrotivost", ispričala je Džilijen 2011. o princu Džefriju.

Na spisak žena sa ovakvim iskustvom upisala se i Plejboj zečica Rebeka Ferati, koja je Džefrija opisala kao "islamsku verziju Hju Hefnera" sa jednom razlikom - tom da nije imao pojma da organizuje dobre zabave.

Ono što je sigurno jeste da se sultanu Hasanalu bliži kraj, već je zašao u godine, a da će tron preuzeti neki od njegovih jednako ekscentričnih sinova. Da li će biti okrutni i licemerni kao i otac, ostaje da vidimo...

(Kurir.rs/Blic žena)