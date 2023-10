NAŠA GLUMICA TRUDNA OSTAVILA PARTNERA I RODILA U 43. GODINI: Njen bivši poznatoj pevačici napravio dete, a ovo je razlog rastanka!

Glumica Danijela Vranješ je vezu s muzičarem Igorom Maleševićem okončala pre nego što je saznala da je trudna, a iako s njim nije ostala, rekla je da joj je odluka da postane majka u 43. godini najbolja u životu.

- Shvatila sam da želim dete, samo sam se mirila sa činjenicom da se to nikada neće desiti. Zaljubila sam se u njega, ali desile su se neke stvari koje su mi jasno ukazale da on nije partner sa kojim mogu da ostvarim normalnu vezu. Kada sam saznala da sam trudna, mi već nismo bili zajedno. Kao buduća majka sve sam učinila da vezi dam šansu, da budemo mama i tata i da zajedno dočekamo dete. Posle izvesnog vremena definitivno smo se rastali. Samo smo potvrdili da ne možemo da budemo par. Ali to nije pokolebalo moju želju da postanem mama, i to najbolja mama na svetu - ispričala je tada u emisiji "Potkast snaga uma" i dodala:

- Ne dozvoljavam da se u mom prisustvu loše priča o Eminom ocu. Želim da ljudi vide ono što je najbolje i što treba da bude uzor. Nemamo mi ništa od kopanja po prošlosti, niti dete ima nešto od toga. Podržavam, naravno, viđanje sa ocem i uvek sam se borila da to bude zdravo, u okvirima onoga što je dobro za dete. Imamo mi probleme i različite poglede na hiljadu stvari, ali nikada ne bih branila detetu da viđa oca. Znam koliko je meni moj tata značio. Rano sam ga izgubila, imala sam dvadeset godina kada je preminuo - ispričala je Danijela o Igoru, koji je srodnu dušu nakon njihovog rastanka pronašao pored pevačice Dunje Vujadinović, sa kojom sada očekuje prinovu. Dunja Vujadinović je učestvovala u "Prvom glasu Srbije" , a poslednjih nekoliko godina nastupa sa pevačem Sašom Matićem.

(Kurir.rs)

