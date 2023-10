PREMINULA PEVAČICA U 55. GODINI Opaka bolest bila jača, muž podelio tužne vesti: Dala je poslednje od svog života da ga usreći...

Australijska operska i kabaretska pevačica Žaklin Dark umrla je u 55. godini.

Nagrađivana pevačica, koja je preminula u bolnici u Sidneju u utorak uveče, prema Ej-Bi-Si, bila je voljena pozorišna zvezda poznata po svom velikodušnosti na sceni i van nje.

Dijagnostikovan joj je redak oblik raka i bila je podvrgnuta operaciji i hemoterapiji.

Njen suprug Brin Kanen je podelio tužne vesti na Instagramu.

"Ksanderova prelepa mama, moja nezamenljiva, besna, izuzetna Bubi, Tanova dama, Dotova ćerka, Endruova sestra, svačija omiljena koleginica - bila je toliko značajnih stvari za toliko divnih ljudi, i uzela je svoj poslednji herojski dah okružena dubokim mirom i dubokom ljubavlju.

Juče ujutru je izvela Lazarusov čin i podeliću tu priču narednih dana, jer govori SVE o tome gde joj je bilo srce. Stajao je pored nje, u obliku našeg dečaka i mi smo bukvalno gledali kako je dala poslednje od svog života da ga usreći još jednom. Divna Bubchen, vrlo je*eno otmena.", glasila je potresna objava.

Ona se pojavila u TV emisiji "So You Think You Can Dance" i bila je gostujući panelista u muzičkom kvizu "Spicks and Specks".

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Nastupala je širom sveta sa mnogim vodećim australijskim orkestrima i horovima u Australiji, uključujući Operu Australije, Viktorijansku operu i Pinčgut operu.

Tokom svoje karijere Žaklin je osvojila mnoge nagrade, uključujući dve Green Room nagrade i Helpman nagradu.

"Kad god je došla u ABC Classic na intervju, uvek smo se na kraju mnogo smejali. I kao umetnica, bila je hrabra, jednako srećna u pevanju kabarea ili sa elektronskim muzičarima kao što se borila protiv Vagnera", rekao je voditelj ABC Classic Drive-a Rasel Torans.

foto: Retna/Avalon.red / Avalon / Profimedia

Na društvenim mrežama su počeli da se pojavljuju poslednji pozdravi iz zajednice muzičkog pozorišta.

"Njen nezaustavljiv humor, život, energija i muzikalnost učinili su je jednom od najvećih australijskih mecosoprana", rekla je Erin Heliard, umetnički direktor Pinčgut opere.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

04:57 Tea Korolija komemoracija