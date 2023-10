OVAKO JE BEKAMOVA LJUBAVNICA UZVRATILA UDARAC: "Za mene govore da razaram brakove, a desilo se sasvim SUPROTNO, ovo je ISTINA"

Noseći otkrivajuću mini haljinu koja nije bila njen izbor i koja je, kako će se kasnije prisećati, bila „veoma uska, kratka i otvorena pozadi", klimava interpretacija Rebeke Lus pesme "Addicted to Love“ Roberta Palmera izvedena je uz podsmeh publike. Njen vokal je bio slab, ali kada ju je Šeron Ozborn, sudija ITV serije X Factor: "Battle Of The Stars", kritikovala, napad je delovao previše lično.

- Probajte da odradite sutrašnji nastup u svojim gaćicama. Pomoglo bi da vam zagrejete glas, rekla je Šeron Rebeki, koja je izgledala šokirano dok je Ozbornova žena nastavila da ocenjuje njene hirurški uvećane grudi i optužila je da ima "lošu vibraciju".

Javno sramoćenje ove žene je neprijatno za gledanje i bez sumnje se neće pojaviti na našim ekranima 2023. Ali Rebekina reputacija kao "razaračice brakova" željne pažnje bila je tolika da je dotična emisija privukla 48 pritužbi. Prošle su dve godine otkako je prodala priču o svojoj navodnoj aferi sa Dejvidom Bekamom sada ugašenim novinama News of the World — skandal koji je video lepu, artikulisanu, privatno obrazovanu ćerku diplomate, koja je radila kao Dejvidova pomoćnica u Madridu i žigosao je kao uvek željnu "laku senjoritu" koja je prihvatila svaku ponuđenu priliku za pažnju.

foto: Profimedia

Predstavljao je pokojni agent Maks Kliford — osuđen na osam godina zatvora 2014. zbog zlostavljanja žena — "zadovoljila" je sv*nju u rijalitiju, pozirala u toplesu za muške časopise i govorila o stanju u braku Bekamovih (za koji je rekla da neće potrajati ).

Bekamovi ćutali o skandalu 20 godina

Bekamovi su, u međuvremenu, prevazišli skandal kako bi izgradili svoj zdrav porodični brend, koji sada vredi oko 360 miliona funti, i odbili su da javno komentarišu optužbe. Do sada.

foto: X/AFC_GLEN

Skoro 20 godina kasnije, par se konačno pozabavio posledicama tvrdnji u četvorodelnom Netflixovom dokumentarcu "Bekam" koji je počeo da se emituje u sredu. Viktorija je mesece nakon skandala opisala kao "najteže" u svom životu, dok je Dejvid Bekam rekao da mu je "svakog dana bilo fizički muka" dok se borio da spase svoj brak. Oboje su, kako su rekli, osećali kao da se "da

Ali šta je sa Rebekom?

Da li je reputacija koju je stekla kao najomraženija žena u Britaniji bila opravdana? Sada ima 46 godina, ona je instruktor joge i živi izolovano u norveškim planinama sa suprugom doktorom i njihovo dvoje dece. Dakle, sa sigurnošću se može reći da se život dramatično promenio.

Ovih dana Rebeka retko razgovara sa novinarima, a njene objave na društvenim mrežama oslikavaju idiličnu sliku "lekovitih šetnji" i hidromasažnih kada. Ipak, ožiljci su, možda, duboki.

Ona je sebe proglasila "promenjenom" celim iskustvom i "iskorišćenom za rejting i ozloglašenost". Ona je patila od depresije i rekla je da će "uvek imati tu etiketu - da je devojka koja je otkrila aferu sa Bekamom". I pored svog novootkrivenog zena, priznala je da se oseća "nemoćno" i rekla je, gledajući unazad:

- Nisam uvek dobijala najbolji savet i nisam uvek donosila najbolje odluke.

Dakle, da li je Rebeka zaslužila žestoku reakciju? Ili je bila žrtva i mizoginije i moći Branda Bekama?

- Znam da će neki ljudi uvek misliti da sam užasna osoba. Ponekad donosite odluke da ćete se promeniti ako pogledate unazad. Ali ne mogu da promenim stvari, pa se nosim sa tim najbolje što mogu.

Svakako, retrospektiva daje drugačije svetlo ženi koja uopšte nije bila tipičan kandidat da se uplete u tako groznu priču.

Ko je zapravo Rebeka

Ćerka holandskog diplomate Lenderta Vilema Alberta Lusa Bartoldija i njegove engleske supruge Elizabete, školovala se na Runimed koledžu od 16.000 funti godišnje, ekskluzivnoj engleskoj školi u blizini Madrida, i opisana je kao neko ko "hoda, priča i oblači se kao devojčica iz Čelsija". Nakon A-Levela radila je u bankarstvu pre nego što je prešla u PR, pridruživši se kancelariji u Madridu jedne globalne kompanije.

foto: ADRIAN DENNIS / AFP / Profimedia

Kada je Dejvid, tada 28-godišnjak, prešao iz Mančester junajteda u Real Madrid u leto 2003, Rebeka (26) je imenovana za njegovu pomoćnicu i zadužena da pomogne Bekamovima da se skrase u gradu. Bilo je to usamljeni period za veznog igrača, često 800 milja daleko od Viktorije u Londonu i njihova dva mlada sina, Bruklina i Romea. Ali on je, možda treba da se podsetimo, još uvek bio na poziciji moći.

- U stvari, imali smo mnogo toga zajedničkog. Oboje volimo automobile. Izašli bismo da se vozimo po Madridu. Želeo je da nauči jezik, nauči o kulturi i hrani, Rebeka će kasnije reći o njihovoj vezi.

Viktorija "nikada nije bila tu", Rebeka je dodala:

- Bio je usamljen. Imali smo poseban trenutak zajedno i usrećila sam ga.

foto: Profimedia

Nakon što je tog septembra snimljena u noćnom klubu sa Dejvidom, počele su da kruže glasine o aferi, a Rebeka, koju je menadžerska kompanija prebacila na manje dužnosti, navodno je bila uplašena da će dobiti otkaz. U vreme kada se priča — koju je posredovao Maks Kliford — pojavila u News of the World sledećeg aprila, Dejvid je dao otkaz njenoj firmi, a Rebeka je, pošto je postala tehnološki višak, dobila posao u drugoj kompaniji. Rekla je da nije imala izbora u saradnji sa novinama:

- Ionako sam znala da će izaći, pa sam želela da to kontrolišem. Kada su mi iz medija rekli šta znaju, odlučila sam da bi bilo bolje da sarađujem.

Detalji afere su šokirali

Detalji navodne afere — ispričani indirektno preko "prijatelja" — mesecima su postali hrana za hladnije vode. Rečeno nam je da je Dejvid, "povređen" što ga je Viktorija, koncentrisana na svoju karijeru snimanja u Londonu, "ignorisala", prvi put poljubio Rebeku nakon što je odigrao igru Istina ili izazov u ​​restoranu pre nego što ju je odveo u noćni klubm, a zatim, u 3.30 ujutru, u svoj apartman u gradskom luksuznom hotelu Santa Mauro.

foto: Backgrid/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Držao je Rebekinu glavu u rukama i strastveno je poljubio i rekao: "Tako dugo sam želeo da budem s tobom", priseća se "prijatelj", koji je dodao:

- Bio je to veoma moćan trenutak. Prigušio je svetla i počeo da se skida. Rebeka se takođe skinula i oni su stajali goli nasred sobe, strastveno se ljubeći. Vodili su ljubav "satima" i ponovo su se sreli sledeće noći, kada je "vođenje ljubavi bilo jednako strastveno".

Navodna četvoromesečna afera sada javna, karakterno ubistvo Rebeke je počelo.

Optužena je za flert sa drugim zvezdama. Skrivena u madridskoj vili sa sedam spavaćih soba roditelja svojih roditelja, opisala je iskustvo kao "deset meseci mog života koji su me obeležili do kraja života".

foto: Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako Bekamovi nisu direktno odgovorili, Dejvid je sebe opisao kao "veoma srećno oženjenog", a Viktorija je rekla da je porodičnoj prijateljici Rebeki rekla da je "lažljiva krava". Viktorijin zet Hajdn Isted, oženjen njenom sestrom Luiz, nazvao je ovu aferu "gomila laži", a Rebeku "željnom".

Svakako, kako su Bekamovi za nekoliko dana slikani kako se nežno ljube na odmoru u francuskim Alpima, tako je izgledalo. Sledećeg meseca Maks Kliford je tvrdio da je Rebeki već zaradio 800.000 funti za njenu priču i hvalio se da njegova klijentkinja uživa u njenoj slavi:

foto: Profimedia

- Vidim to u njenim očima. Mogu reći da voli novac i pažnju.

Rebeka se preselila u London da bi bila u centru pažnje, ali je negirala da je primila tako ogromne sume:

- Nisam plaćena ni polovinu onoga što ljudi citiraju. Ne mogu da kupim vilu i da podignem noge do kraja života, rekla je — a bogatstvo koje je dobila je poprilično koštalo.

- Ljudi pretpostavljaju da je pažnja bila nešto za čim sam žudela, ali nije, rekla je i dodala da su stranci izvijali vrat da vide šta jede u restoranima, a zabavljanje je palo u zaborav:

- Stalno razmišljam: "O Bože, šta je čitao o meni?" Ušla bih u restoran i mogli ste da vidite žene kako govore svojim muževima "Ne gledaj", i grle ih oko njih kao da ću ih ukrasti.

Bez sumnje, Kliford je stajao iza nekih nepromišljenih medijskih nastupa koji su usledili.

Učestvovala je i u rijalitiju

Kasnije te godine učestvovala je u rijaliti seriji Farma na Kanalu Pet, u kojoj su poznate ličnosti snimane kako vode farmu, a Rebeka je uhvaćena kako "zadovoljava" svinju kako bi prikupila izlučevine da bi oplodila krmaču – scena za koju su producenti morali da znaju da će privući više gledalaca Rebeka nego, recimo, kolega takmičar Lionel Blair. Predvidljivo, dospeo je na naslovne strane.

- Zato što sam tu radilo o meni, naravno. Uvek ću imati tu etiketu opsednuta intimnim odnosima, jer sam biseksualka ​​i imala sam aferu sa oženjenim muškarcem.

Raskinula je ugovor sa Klifordom, koji je želeo da se pojavi na Plejboj kanalu za 250.000 funti – "Nisam bila spremna na to", rekla je, iako je pozirala u toplesu za Playboy i muške časopise FHM, Nuts i Zoo. Odluka je možda nastala iz očajničke potrebe za validacijom koliko i iz želje za novcem. Nastupila je u duetu sa Džejmsom Hjuitom, bivšim oficirom na kalvariji koji je imao aferu sa princezom Dajanom, na spin-offu slavnih X Factor-a 2006. kako bi prikupila novac za "Save The Children". Šeron Ozborn — prijateljica Bekamovih — podsmevala se da Rebeka to radi za svoje "sopstvene" dobrotvorne svrhe i, nakon što je Rebeka prošla u sledeći krug, Šeron je dala komentar prepun insinuacija o tome da je Rebeki nešto zapelo u grlu.

Šeron je odbila da se izvini, opisujući Rebeku i Hjuita kao "goste iz pakla".

"Zapanjena, ljuta i povređena"

Rebeka je u intervjuu 2013. priznala da su "stvari koje mi je Šeron rekla bile stvarno gadne" i dovele do depresije:

- Bila sam na antidepresivima posle toga.

Ipak, naglasila je da njeno loše raspoloženje nije uzrokovano samo oštrom kritikom sudije, već i nagomilavanjem "alkoholisanih noći" okružena ljudima za koje je sumnjala da joj nisu bliski.

- Tada sam bila prilično usamljena. Nisam verovala ljudima oko sebe. Svi su bili oko mene zbog nečega.

Godinama je Rebeka pokušavala da se okane zlostavljanja, ali je na kraju priznala da "boli". S obzirom na njenu reputaciju razaračice brakova, bilo je ironično što je stalno zastupala želju da se skrasi i ima decu.

- Vernost je veoma važna – meni je na prvom mestu, rekla je jednom prilikom.

Zatim je 2008. godine, šetajući Arktikom za još jednu rijaliti seriju, holandsku verziju 71 stepen severno, upoznala Norvežanina Svena Kristjara Skajaa, doktora u emisiji. Romansa je procvetala i Rebeka je slučajno zatrudnela.

- Sven je u to vreme živeo u Norveškoj i nastavio svoju medicinsku karijeru i nije mu se baš dalo da se preseli u London. Nisam baš želela da imam porodicu u Londonu. Uvek sam govorila da ću se odseliti na selo ako ću imati decu.

Tako se 2009. preselila u Norvešku sa Svenom. Tog jula rodila je njihovog sina Magnusa, nakon čega su joj izvađeni implantati, koji su "na kraju bili veći nego što sam želela" da bi mogla da doji. Godine 2012. dobila je drugog sina Liama, opisujući majčinstvo kao "najbolju stvar koja se ikada dogodila" i udala se za Svena, koji je bio "100 posto muškarac mojih snova".

Zatvorila je onlajn preduzeće za prodaju odeće za trudnice, a čini se da je karijera u filmskoj produkciji propala. Ipak, čini se da je njen rad kao instruktorke joge uspešan, i čini se da je našla sreću koja joj je dugo izmicala. Visoke potpetice su zamenjene za ravne, a "nepromišljeno" ponašanje — bilo da poziranje u toplesu ili vožnja trkačkih automobila — je otišlo:

- Ja sam sada opreznija. Moj glavni fokus je samo da budem dobra majka.

Ipak, uprkos tome što je provodila dane "praktikujući jogu, trčanje, vožnju biciklom, planinarenje i tražeći divlju hranu za moja dva mlada sina", pitanja nesumnjivo ostaju. Zašto je David postao nacionalno blago, a ona je bila ocrnjena? Uostalom, kako je jednom rekla:

- On je bio oženjen. On je bio taj koji me je zaveo. On je bio taj koji je prekršio obećanja i ponašao se loše - a ja sam bila ta koja je ocrnjena.

(Kurir.rs/Blic žena)