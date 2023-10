"BIO JE TO NAJGORI PERIOD MOG ŽIVOTA, JAKO SAM MU TO ZAMERILA" Viktorija Bekam konačno progovorila o Dejvidovim PREVARAMA! ŠOK

Poznata modna dizajnerka Viktorija Bekam (49) po prvi put je progovorila o boli koju je osetila nakon navodne afere supruga Dejvida. Engleska fudbalska zvezda takođe je otkrila kako je njihov brak bio pod ogromnim pritiskom nakon što je optužen za ljubavnu vezu dok je igrao u Španiji 2003. godine.

Najteži period

Inače, u utorak uveče im se na premijeri dokumentarnog filma "Bekam" pridružilo njihovo četvoro dece Bruklin, Romeo, Kruz i Harper. Romeova devojka Mia Regan i Bruklinova supruga Nikola Pelc takođe su bile na projekciji u centru Londona, zajedno s nizom slavnih osoba. Viktorija za novi Netfliksov dokumentarac "Bekam" rekla je da je to bio najteži period i da je bila "najnesrećnija u životu", prenosi The Sun, poznati britanski tabloid...

foto: Profimedia

Bekamovi su uvek poricali tvrdnje o aferi dok je Dejvid igrao za Real Madrid 2003, ali sada su otvoreno progovorili o borbi za spas svoje veze. Emotivna Viktorija je rekla:

“Bio je to najteži period jer se osećalo kao da je svet protiv nas. Evo u čemu je stvar - bili smo jedan protiv drugog, ako ću biti potpuno iskrena. Znate, sve do Madrida ponekad se činilo da smo mi protiv svih ostalih, ali bili smo zajedno, bili smo povezani, imali smo jedno drugo. Međutim, kad smo bili u Španiji, nije se baš činilo da imamo jedno drugo", rekla je Viktorija i dodala:

foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Noćna mora i cirkus

“I to je tužno. Ne mogu ni da vam opišem koliko je bilo teško i kako je to uticalo na mene. Bila je to noćna mora. Bio je to apsolutni cirkus, a svi vole kad cirkus dođe u grad, zar ne? Osim ako nisi u njemu.”

Upitana da li je "zamerila" suprugu, bivša Spajsica je odgovorila:

"Ako ću biti potpuno iskrena, jesam. Bilo je to najnesrećnije što sam ikada bila u celom životu."

foto: Instagram/ victoriabeckham

Dodala je da je "potisnula" traumu kako bi podržala svog supruga u njegovoj karijeri, dodavši: "Nije da sam se osećala izgubljeno, jer sam uvek vodila računa o fokusu koji mu je trebao."

Žena s kojom je Dejvid bio optužen za aferu nije imenovana u četvorodelnom dokumentarcu koji je od danas dostupan za gledanje, ali su prikazani novinski naslovi iz tog vremena, uključujući i onaj koji glasi: “Seks s Beksom”.

foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Posledice

Beks (48) opisuje posledice koje su izveštaji imali na njegovu voljenu ženu, kojom se oženio četiri godine pre - 1999. Prisetio se:

“Bilo je nekih strašnih priča s kojima je bilo teško nositi se. Bio je to prvi put da smo ja i Viktorija bili pod takvim pritiskom u našem braku."

Na pitanje reditelja Fišera Stivensa kako je par "preživeo", izjavila je:

foto: Marechal Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Svaki put kad smo se probudili osećali smo, znate, postoji nešto drugo i znate da smo to osećali, oboje smo u tom trenutku osećali da ne gubimo jedni druge, ali se utapaju. Na kraju, to je naš privatni život. Bilo je dana kada sam razmišljao: 'Kako ću ići na posao? Kako ću otići na taj teren za trening i izgledati kao da je sve u redu?' Osećao sam se fizički bolesno svaki dan kad sam otvorio oči. Kako ću to učiniti? Kako ću se nositi sa nedaćama?”

Dejvid je priznao da mu je bilo teško da se prilagodi španskom životu nakon što je napustio klub iz svog detinjstva Mančester Junajted - i navodi Viktorijin boravak u Londonu na početku njegovog preseljenja kao faktor njegove usamljenosti. Tu je sve počelo...

foto: Instagram/victoriabeckham

Par takođe detaljno opisuje traumu upada paparaca i mogući učinak koji je mogao da ima na prvorođenog sina Bruklina. U još jednom fascinantnom uvidu, modna dizajnerka priseća se porođaja s trećim sinom Kruzom 2005. godine - a Dejvida nije bilo tamo jer je imao fotosešn za slavne osobe.

"Ozbiljno?! Pa, samo što ne puknem"

Isječak iz novina bljesnuo je s fotografijom Dejvida s glamuroznim A-listama Dženifer Lopez i Bijonse.

foto: Profimedia

Viktorija je izjavila:

“Pomislila sam, 'Ozbiljno, samo što ne puknem, boli me sve, a ti kao da se ja odmaram. Zezaš me, je l' tako?! Imaš vražju fotografiju s Dženifer Lopez, koja je predivna i ne namerava da ima dete. Dakle, imala sam carski rez i sećam se kako sam ležala tamo, ne osećam se baš najlepše, niti dobro, recimo to tako, i sećam se da mi je neko pokazao naslovnu stranicu novina na kojoj je bila prelepa slika Dejvida između Dženifer Lopez i Bijonse, a naslov je bio 'Šta bi rekla Poš?' Da ti kažem što bi Poš rekla. Poš je bio od****n!”

Mnoštvo zvezda pridružilo se Bekamovima na premijeri, uključujući TV voditelja Džejmsa Kordena, sportskog voditelja Aleksa Skota i urednicu američkog Voga, Anu Vintur.

foto: Printskrin/Instagram

U dokumentarcu Dejvid je hvalio svoju ženu jer je podnela njegovu "sebičnost" u karijeri, što je uključivalo i prelazak u LA Galaxy 2007.

"LA je poput rehabilitacionog centra"

Viktorija je kazala da joj se sviđa vreme u Los Anđelesu, dok je Beks priznao da se mučio da se nosi sa standardom fudbala MLS-a.

foto: Profimedia

Viktorija se nasmešila i izjavila:

“Oslobodila sam se boli. Neko mi je jednom rekao da je Los Anđeles poput rehabilitacije za poznate ljude — zato uvek vidimo ljude kako Malibuom hodaju u Ugg čizmama i trenerci! “Verovatno nisam shvatao dok nisam započeo ovu, da je nazovemo, 'terapiju', osećam se smireno s mnogo toga što je možda u našoj prvoj sesiji (intervjua s Netfliksom) još uvek bilo puno prigušenog besa, frustracija . . . Sada to razumem.”

