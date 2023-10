ISPLIVALI NOVI DETALJI BOMBASTIČNIH MEMOARA BRITNI SPIRS: Evo koja poznata glumica će čitati audio knjigu posrnule zvezde

Audio-knjigu za dugo očekivane memoare Britni Spirs, "Žena u meni" (Woman in me), delove će čitati nagrađivana glumica Mišel Vilijams, navodi Page Six iz pouzdanih izvora.

Izvori ekskluzivno otkrivaju da je bilo mnogo poznatih ličnosti koje su se nadmetale za ovaj posao naratora, ali su princeza popa, njen tim i izdavači na kraju odlučili da zaposle zvezdu filma "Greatest Showman" zbog "klase i elegancije” koju poseduje, kao i zbog njene složene porodične istorije.

foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

"Desila se međusobna privlačnost sa svih strana zbog Britnine moćne priče i onoga kroz šta je prošla kao i Mišelinog sopstvenog integriteta i istorije sa sopstvenim problemima emancipacije", rekao je insajder za Page Six.

Vilijamsova je bila zakonski emancipovana od svojih roditelja sa 15 godina kako bi mogla da nastavi glumačku karijeru i da radi "sate za odrasle", prema Gardijanu.

Spirs, 41, rekla je u izjavi za People Friday da je njena predstojeća knjiga „bila plod ljubavi i svih emocija koje dolaze sa njom".

Zatim je objasnila zašto će "čitati samo mali deo" svoje audio knjige i to samo uvod.

"Preživeti opet sve je bilo uzbudljivo, srceparajuće i emotivno, u najmanju ruku", rekla je pevačica.

"Tako sam zahvalna neverovatnoj Mišel Vilijams što je pročitala ostatak knjige.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

U svojoj kratkoj izjavi, Vilijamsova (43) je pokazala svoju podršku pop ikoni, rekavši: "Ja sam uz Britni."

Page Six je u februaru 2022. objavio vest da je Spirs potpisala ugovor od ogromnih 15 miliona dolara da bi ispričala sve o svom životu.

Više od godinu dana kasnije, "Žena u meni" će konačno stići u knjižare 24. oktobra. Iako je Spirs odbila mnoge ponude za štampu za knjigu, ona je preko svojih društvenih mreža pokazivala svoje uzbuđenje što je konačno podelila svoju priču.

"Ubila sam se od posla za ovu knjigu" rekla je pevačica svojim pratiocima na Instagramu u julu.

"Imala sam mnogo terapija da bih završila ovu knjigu, tako da vam se više sviđa. A ako vam se ne sviđa, i to je u redu."

foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Izvori su ekskluzivno rekli za Page Six ranije ove godine da će Britnina knjiga biti "brutalno iskrena".

"Britnina knjiga je priča o trijumfu", rekao je insajder u aprilu.

"Ispričaće njene najranjivije trenutke, njeno detinjstvo, kada je bila devojčica sa velikim snovima, njen raskid sa Džastinom Timberlejkom, trenutak kada je obrijala glavu i njenu borbu sa porodicom oko starateljstva."

Drugi izvor je takođe potvrdio za Page Six u septembru da "nijedna tema nije bila zabranjena" za dobitnicu Gremija.

foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Međutim, pevačicin najnoviji raskid sa Semom Asgarijem, neće biti pomenuta u knjizi jer se njihov razvod dogodio nakon što je rukopis završen, prema više izvora.

Međutim, šuška će i da će memoari dobiti nastavak i to upravom o njenom braku sa Asgarijem.

Sama Britni je ovog meseca na Instagramu pisala da je mogući nastavak možda već u pripremi, napisavši: "Jahanje i pisanje!!! Sve što trenutno radim… Drugi deo dolazi posle prvog!"

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:28 Glumica Ivana Dudić pala u sevdah