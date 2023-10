NOVA ŠOK IZJAVA! Džejda otkrila još pikantnih detalja iz propalog braka sa glumcem: Nije mogla da veruje šta je uradio na Oskarima

Izjavila je da su se ona i njen muž rastali pre sedam godina. Jedni ih optužuju što su obmanjivali javnosti, a drugi i dalje sumnju u te reči, tvrdeći da iše ni ne znaju u šta da veruju.

Mnoga pitanja još nisu dobila odgovor, a već je stigla nova šok izjava Džejde Pinket Smit.

foto: Printscreen/Facebook

Sigurno niste zaboravili skandal na prošlogodišnjoj dodeli Oskara u Los Anđelesu, kada se voditelj ceremonije Kris Rok našalio na račun Džejde Pinket Smit što za Vila Smita, a i mnoge druge nije bila šala već uvreda.

O tom događaju pričala je i Džejda Pinket Smit u emisiji "Today" gde je i otkrila šok podatak da ona i njen muž nisu zajedno od 2016. što bi značilo da ni na dodeli Oskara nisu bili ljubavni par iako je izgledalo drugačije. I izgledalo, a bogami i zvučalo.

foto: Profimedia

"Ne izgovaraj ime moje supruge tim je*enim ustima", vikao je Vil Smit na Krisa Roka.

"Dugo jedno drugo nismo zvali "muž i žena" i pitala sam se - šta se dešava", prokomentarisala je sada Džejda Vilovu rečenicu i istakla da ju je on šokirao tim rečima, piše Daily mail.

foto: AP Chris Pizzello, Profimedia

Šokirani su mnogi koji ovih dana slušaju njenu priču. Pa ili je Vil Smit želeo da na što bolji način odabrani Džejdu koju sigurno i dalje smatra svojom suprugom, na neki način ili... Oni koji najviše sumnjaju reći će da poznati par sada objašnjava sve moguće detalje koji se prkose sa tvrdnjom da nisu zajedno unazad sedam godina.

Sumnjali ili ne sumnjali, Džejda Pinket Smit tvrdi sledeće: "Vil je ljut jer Kris Rok razgovara sa mnom, a ja kažem: "Kris, to ima veze sa nekim sra*em" od ranije. To je sve što mogu da kažem, to uopšte ne liči na njega (na Vila Smita)".

foto: Profimedia

Džejda je inače otkrila da ju je Kris Rok ranije zvao na sastanak dok se pisalo da je njen brak sa Vilom Smitom u krizi.

(Kurir.rs/BlicŽena)

