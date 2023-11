LJUBAVNICA DEJVIDA BEKAMA NA TELEVIZIJI: Smeta mi način na koji o tome priča, stalno "JADAN JA" i ispada da je on ŽRTVA

Od premijere Netflix-ovog dokumentarca 'Beckham' i priče o aferi koja je ponovo okupirala naslovnice svetskih medija fanovi Dejvida i Viktorije Bekam okomili su se na navodnu ljubavnicu engleskog fudbalera, Rebeku Lus (46).

Rebeka Lus otkako je premijerno prikazan dokumentarni serijal "Beckham" od četiri epizode ne može mirno da spava jer je napadnuta sa svih strana. Britanski mediji se bave njenim životom posle navodne afere u Španiji sa Dejvidom Bekamom, a njene društvene mreže su preplavljene komentarima.

U nedavnom intervjuu za "Daily Mail" Rebeka je rekla da je bila u vezi sa Bekamom i da mu je bila ljubavnica.

- U dokumentarcu, Bekam samo priča 'jadan ja'. Nije preuzeo odgovornost, može da priča šta hoće i jasno mi je da čuva svoju reputaciju, ali sada on ispada žrtva, a ja lažov. Sugeriše da je Viktorija Bekam ispaštala samo zbog mene - rekla je Rebeka.

U toku gostovanja u jutarnjem programu ITV televizije "GoodMorningBritain" rekla je da radije ne bi volela da dolazi u emisije da priča o svojoj prošlosti.

- Najviše bih volela da ne moram više da pričam o tome. Ostavila sam to to u prošlosti. Nastavila sam dalje sa svojim životom. Kada je izašao dokumentarac i kad se desilo sve što se desilo posle toga, pokušavala da ignorišem situaciju i da gledam na sebe i svoj život. Međutim, jako mi je smetalo, naročito njegov ugao priče, njegov narativ i kako je čitava priča bila obmanjujuća za javnost. Ispalo je da sam ja loša osoba. Naravno da sam i ja kriva, za tango je potrebno dvoje. Nije krivica samo njegova, već smo oboje krivi. On nikad nije porekao da je imao aferu, rekao je da su moje optužbe smešne, to nije poricanje. Tu reč savetuju advokati da bi se onaj ko se brani skrenuo pažnju sa onoga što je istina - rekla je Rebeka.

U dokumentarcu Bekam nije priznao nikakvu krivicu ili bilo šta neprikladno, ali je rekao da su priče bile ‘‘užasne‘‘ i da mu je ‘‘svaki dan bilo muka od svega‘‘. Podsetimo, navodna afera, koju je uvek negirao, navodno se dogodila u Šaniji dok je igrao za Real Madrid. Lus je u intervjuu iz 2004. tvrdila da su ona i tadašnji igrač Real Madrida imali ljubavnu aferu iza leđa njegove supruge Viktorije Bekam. Čak je otišla toliko daleko da je tvrdila da su često imali odnose - ali samo kad je on inicirao.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

