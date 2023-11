ĆERKA MONIKE BELUČI IMA NOVOG DEČKA! Blistaju od sreće i uživaju u ljubavi: Da li je ovo novi najlepši evropski par? (FOTO)

Nakon meseci neizvesnosti i pitanja, glumica i model Deva Kasel, ćerka Monike Beluči i Vensana Kasela, potvrdila je vezu sa glumcem Saulom Nanijem putem Instagrama.

Crno-bela fotografija prikazuje zaljubljeni par na moru, a natpis „Istina je“ ozvaničava vezu. Iako su njihove objave do skoro samo nagoveštavale moguću vezu, danas je stigla potvrda: ljubav je prava, zvanična i oboje je ponosno pokazuju javno.

Ljubav između njih dvoje se verovatno rodila na setu Netfliksove serije Leopard: 6 epizoda koje govore o aristokratskoj porodici koja se suočava sa društveno-političkim promenama koje su se dešavale na Siciliji u 19. veku, prema romanu Đuzepea Tomazija di Lampeduze. Deva igra lik Anđelike, dok je Nani Tancredi.

Kao što se često dešava, između adrenalina, entuzijazma i teškoća koja nose snimanja, izgleda da je ovo bila ljubav na prvi pogled, ili prvu klapu.

Saul Nanni, italijanski glumac rođen u Bolonji 1999. godine, započeo je svoju karijeru glumeći lik Kristijana, zavodljivog zaljubljenika u fudbal, u seriji koja se emitovala na Dizni kanalu između 2015. i 2016. godine, Alek & Co. On je od tada nastavio da ređa uspehe, i brilirao je u televizijskim i pozorišnim predstavama, pokazujući svoju svestranost kao glumac. Učestvovao je u drami Rai 1 Non dirlo al mio capo, i u filmu Luca Lucinija „Kako odrasti uprkos roditeljima“. On je bio protagonista filma Pupija Avatija, Il fulgore di Doni. Nakon Sotto il sole di Riccione (2020) i Love & Gelato (2022), oba Netfliks produkcije, 2022. pojavio se u trileru Io sono l’abisso, Donata Karizija, a iste godine se pridružio Kimu Rosiju Stjuartu u filmu koji je režirao Brado „Bilo je to najvažnije iskustvo mog umetničkog života“.

Njegove duboke plave oči, tamnoplava kosa i atraktivan izgled učinili su ga veoma traženim modelom, kome se dive brojne ličnosti, uključujući Olivijea Toskanija, koji ga je fotografisao pre nekog vremena u kampanji Benetona, i Đorđa Armanija. Godine 2021. Nani je učestvovao i u reklamnoj kampanji poznate modne kuće Tod’s pod nazivom „Under The Italian Sun“, zajedno sa drugim poznatim glumcima i pevačima.

S tim u vezi nije toliko iznenađujuće što se rodila ljubav između njega i Deve Kasel, koja besprekorno prati stope svoje majke. Ona je baš kao i Monika Beluči jedna od najpoznatijih muza poznatog brenda Dolce & Gabbana.

Deva je radila kampanju za Dolce u Rimu, učestvovala u emisiji Alta Moda 2021. i pojavila se na više pista za poznatu italijansku modnu kuću. Ona je sa svojom majkom podelila naslovnicu italijanskog Vogue-a 2021. godine, a obe su nosile crne Dolce & Gabbana haljine sa uklopljenim steznicima i skoro identičnom frizurom i šminkom.

Manekenka je takođe viđena u prvom redu u Dioru, a prošetala je pistom za trenutno dva najpopularnija brenda u svetu mode Coperni i Jacquemus.

