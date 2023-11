OVO JE MISTERIOZNA ŽENA SA KOJOM JE METJU PERI VIĐEN 24 SATA PRE SMRTI: Ispričala detalje o susretu sa glumcem, mnogi se RASTUŽILI

Žena koja je viđena sa Metjuom Perijem 24 sata pre njegove tragične smrti je identifikovana, a ono što je ispričala o njihovom susretu je mnoge rastužilo jer je rekla da je glumac "bio odlično raspoložen tokom razgovora".

Atina Krozbi, 25-godišnja manekenka i reporterka šoubiza i zabave, istupila je javno i otkrila da je ona misteriozna brineta koja se srela sa Metjom prošlog petka u hotel Bel-Er, otkrivajući da je "imala čast da lično poznaje Metjua".

"Njegova smrt me razorila, ali sam osećala da je loše govoriti o tome javno, jer pažnja ne bi trebalo da bude na meni, već na njemu i njegovom nasleđu, a on je bio izuzetno povučena osoba i uvek sam to poštovala u našem prijateljstvu", napisla je na Instagram storiju.

Ona kaže da je Metju bio "izuzetno dobrog raspoloženja" kada su zajedno večerali dodajući da je sa njom "sa entuzijazmom pričao o stvarima koje mu se dešavaju u životu. Bio je tako srećan i živahan".

Iako su neki nagađali da je ovaj sastanak bio romantičan, a Atina je u izjavi za TMZ rekla da nije i da su bili samo prijatelji i da su se upoznali preko zajedničkog prijatelja pre nekoliko meseci.

Ona je takođe rekla da je Metju bio veoma pozitivan tokom njihovog ćaskanja i uzbuđen zbog gubitka težine i radovao se što će u subotu ići na piklbol. Nažalost, pronađen je bez znakova života u svom đakuziju nakon što je proveo sate na terenu igrajući piklbol.

Atina je podelila i potpisanu kopiju Metjuovih memoara u kojoj ju je on nazvao "devojkom broj 1".

