"UBIJALA SAM SE ALKOHOLOM I TABLETAMA" Imala je 108 kg, a sad je objavila ŠOK FOTKU: "Nije bio problem u piću, nego u meni"

Pevačica i glumica Džesika Simpson (42) objavila je na Instagramu fotografiju snimljenu od pre šest godina na kojoj je neprepoznatljiva. Fotografija je svojevrsni podsetnik na životni period u kojem je prolazila teške lične bitke.

Ovo nije prvi put da je Simpson objavila tu fotografiju, uradila je to i 2021. godine i čini se da često razmišlja o njoj. Na fotografiji se vidi Džesika, gotovo neprepoznatljiva, dok u roze trenerci sedi u slabo osvetljenoj prostoriji. Nije to fotografija vesele, energične plavuše kakvu je javnost zna.

"Pre šest godina", napisala je ovaj put uz objavu na Instagram storiju.

Te 2017. godine ona je odlučila da se promeni, bude trezna, živi bolje i zdravije.

"Ova osoba iz ranog jutra 1. novembra 2017. godine je neprepoznatljiva verzija mene", napisala je kada je prvi put objavila fotografiju. U objavi je takođe govorila o putu samospoznaje koji je čeka, o shvatanju potrebe da vrati svoje "svetlo" i pobedi u unutrašnjem sukobu koji uništava njen osećaj samopoštovanja.

Za nju to nije bilo samo odricanje od alkohola, nego i suočavanje i prihvatanje boli.

- Želela sam da osećam bol tako da mogu da je nosim kao neku medalju časti - rekla je. Želela je da se promeni, postane vođa i prekine začarane krugove koji su je kočili u napretku. Želela je da živi bez sumnje i žaljenja.

Sada, nakon četiri godine treznog života Simpson je progovorila o etiketama "alkoholičarke" i pravoj prirodi svoje borbe.

- Nije bio problem u piću nego u meni - rekla je i priznala da u prošlosti nije bila sposobna da voli i poštuje samu sebe. Danas su stvari drugačije, ona zna šta je stvarno, prepoznaje svoje strahove, prihvata prošlost i svesna je svoje lične moći i hrabrosti.

O svemu tome pisala je i u autobiografiji "Open Book", koja je odmah po objavi 2020. godine postala bestseler. U knjizi je pevačica detaljno opisala svoj raniji način života.

- Ubijala sam se svim tim alkoholom i tabletama - napisala je. Priznala je i kako joj je bilo mnogo lakše da se odrekne alkohola nego da prolazi terapije u kojima mora da se suoči s traumama koje je doživela.

Nedavno je demantovala napise u medijima kako je smršala čak 50 kilograma uz pomoć trenutno jako popularnog leka za dijabetes Ozempik koji se masovno koristi i za mršavljenje. Ona tvrdi da je kilograme izgubila zahvaljujući čistoj snazi volje, značajnim promenama u načinu života i izbacivanju alkohola.

U razgovoru za magazin "Bustle" u julu, uporno je ponavljala kako njena transformacija nije rezultat korišćenja leka, već njene odlučnosti. I tada je naglasila kako je prestanak konzumiranja alkohola imao ogroman učinak na njeno fizičko stanje.

Promene u njenom izgledu oduvek su se događale pred očima javnosti. Danas je zadovoljna što je to prošla jer bolje razume žene koje kupuju odeću njenog brenda. No, bolje razume i samu sebe.

Uprkos čestim zlobnim javnim komentarima na njen izgled, ostala je čvrsta. To ne znači da je otporna na bol koju otrovne reči mogu da nanesu. Danas, rekla je u intervjuu, i dalje boli, ali je ona drugačija, dovoljno jaka da je to ne uništi, ne izbaci iz koloseka.

U avgustu je, u razgovoru za "Access Hollywood", rekla kako je uvek zaprepasti neprekidna javna rasprava o njenoj težini. Ona smatra da to uopšte nije zanimljiva tema. Već godinama u javnim istupima govori o pritisku koji je osećala da održi "zlatni standard" za njeno telo, onakvo kakvo je imala kada je glumila u komediji "The Dukes of Hazzard", te o problemima vraćanja kilograma nakon dijeta i preteranom vežbanju.

Danas ona slavi svoje telo u svim fazama, sve do transformacije nakon trudnoće s najmlađom ćerkom Birdi Mej, kada je imala 130 kilograma. Uz supruga Erika Džonsona i decu Maksvela, Ejs i Birdi, rekla je, živi svoj život i ceni svoju novootkrivenu snagu. Fotografija iz 2017. godine podsetnik je na uspeh koji je postigla.

