GLUMICA IMA 39 GODINA, A I DALJE JE NEVINA: Zvezda serije šokirala priznanjem da je DEVICA: "Nek BOG pomogne mom budućem mužu!"

Američko - nigerijska glumica, Ivon Orži (Yvonne Orji) (39) šokirala je javnost svojim priznanjem u podkastu 'Dear Chelsea'.

- Ti si i dalje devica? - upitala ju je voditeljka Čelsi Hendler, a Ivon je kratko odgovorila: 'Jesam'.

- Obožavam ovo. Ti si valjda najoriginalniji gost kojeg je ovaj podkast imao - oduševljeno je komentarisala Čelzi.

Glumica je još 2017. za magazin People progovorila o tome da se čuva za brak.

- Pre nego što sam uopšte bila poznata, sela sam sama sa sobom i s Bogom i pomislila, kada to učinim, kako želiš da te predstavljam dok sam ovde? Bilo je kao, OK, znam zašto sam ovde. To je da budeš ponosan - rekla je tada.

Šest godina posle, njeno se razmišljanje nije promenilo.

- Pomolite se za mog budućeg supruga. Imam puno nakupljene energije - našalila se Ivon.

Inače, glumica je najpoznatija po ulozi u Netfliksovoj seriji 'Insecure', a poslednji muškarac s kojim su je povezivali je Emanuel Ačo, bivša fudbalska zvezda i sportski komentator.

Njih dvoje objavili su da su u vezi 2018. Međutim, do 2019. su raskinuli.

