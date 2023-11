"ŠTA SE DESILO SA NJENIM LICEM?! POTPUNI HAOS, UPROPASTILA SE!" Glumica se pojavila na promociji filma, komentari su BRUTALNI FOTO

Obožavaoci Meg Rajan, koja se posle osam godina pauze vratila u filmski svet, u filmu "What Happens Later", oduševljeni su što ponovo gledaju svoju miljenicu, ali na društvenim mrežama tvrde da je žrtva "loših i bizarnih" plastičnih operacija.

"Sjajno je videti Meg Rajan ponovo na ekranima, ali Bože, voleo bih da nije toliko petljala po svom licu", stoji u jednoj od objava na X-u, prenosi NY Post.

"Preimenujte film u ‘Što se događa s licem Meg Rajan?‘", našalila se jedna korisnica X-a. Ljudi su na društvenim mrežama izrazili tugu jer je holivudska miljenica romantičnih hitova kao što su "Kad je Hari sreo Seli", "Romansa u Sijetlu" i "Imate poruku" imala veliki broj estetskih zahvata. Mnogi su se zapitali zašto je poklekla pritisku i gde su nestale "prodorne oči".

"Neću dati da se išta radi na mom licu. Bojim se da ne ispadnem kao Meg Rajan. Sve žene u Holivudu to sad rade, a sve u nekom trenutku izgledaju isto. Jadna Meg Rajan, bila je tako slatka", piše u komentarima.

S druge strane, poznata glumica nikad nije priznala da se podvrgnula plastičnim operacijama, ali jedan stručnjak nagađa da nije samo "otišla pod nož", već da je i postupak bio neuspešan.

"Ona je u haosu", rekao je slavni plastični hirurg dr Sam Rizk.

"Mislim da je njen lifting lica otišao u progrešnom smeru", objasnio je Rizk. Kako objašnjava doktor, izdajnički znak horizontalne operacije su njena usta.

"Kad je bila mlađa, usta su joj bila manja. Pogledajte njena usta u ‘Top Gunu‘. Sad su dvostruko veća. Jedini način na koji usta mogu biti veća kako stariš je ako se povuku u stranu", kaže Rizk.

Drugo moguće područje doterivanja bili su njeni obrazi.

"Obrazi nikad ne postaju veći kako stariš", objasnio je doktor.

Inače, Meg se već jednom pozabavila nagađanjima o svom izgledu, skrenuvši na drugu temu.

"Postoje važniji razgovori od toga kako žene izgledaju i kako stare", rekla je za časopis Porter 2015. godine, u članku koji je u međuvremenu uklonjen.

"Volim svoje godine. Volim svoj život upravo sad. Volim osobu kakva sam postala, u koju sam evoluirala", tvrdi glumica.

