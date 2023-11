ŽENA KANJEA VESTA ŽESTOKO UDARILA NA KIM KARDAŠIJAN Zbog njene BRUTALNE PROZIVKE sada GORI SVE: "Decu si upropastila"!

Kim Kardašijan opasno se zamerila Bjanki Ćensori. Suprugu Kanjea Vesta iznerviralo je to što je TV zvezda u novoj epozodi rijalitija "The Kardashians" govorila o reperu, svom bivšem mužu i njihovoj deci. Kada se zameriti Bjanki, to upravo ovako izgleda.

Razmirice između Kanjea Vesta i Kim Kardašijan su makar javno utihnule, ali je sada Bjanka Ćenzori uzela glavnu reč.

Kim Kardašijan koja sa Kanjeom Vestom ima četvoro dece, rekla je na malim ekranima da reper živi u stanu, bez obezbeđenja, gde borave i njihova deca kada su sa njim, kao i da nema ni dadilju ni kuvara.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Izvori bliski Bjanki Ćenzori rekli su da Kanje Vest više ne živi u stanu kao i da ima svoje obezbeđenje.

Bjanka je "poludela" zbog negativne slike koju Kim plasira o njenom suprugu i poručila joj je "da se skloni i da gleda svoja posla".

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Bjanka smatra da je prilično bezobrazno što je Kim otkrila ovu informaciju o porodici čime je zapravo ugrozila bezbednost svoje dece. Javnost ne mora da zna da bi njihova deca u bilo kom momentu mogla da budu bez telohranitelja", rekao je izvor pa naglasio: "Samo želi da Kim prestane da priča o njenom mužu Kanjeu na negativan način kako bi ona ispala bolja".

Kim je sporne detalje otkrila nedavno kada je ispričala: "Nort će otići kod svog tate i reći će: "Tata je najbolji. On je sve smislio. On nema dadilju. On nema kuvara. On nema ima obezbeđenje. Živi u stanu".

foto: Allen Berezovsky / Getty images / Profimedia

Kim Kardašijan i Kanje Vest pored ćerke Nort koja je nedavno otputovala sa njim u Dubai dok je Bjanka ostala sa prijateljima, ima i ćerku Čikago i sinove Pslama i Sejnta.

Kim je na malim ekranima rekla i da ju je Nort uplakana pitala: "Zašto nemaš stan? Ne mogu da verujem da nemamo".

Bjanka Ćenzori i Kanje Vest preselili su prošlog decembra (kada su se i venčali) u stan u Zapadnom Holivud za koji su plaćali kiriju od 20.000 dolara mesečno. U međuvremenu se renovirala njegova kuća u Malibuu, vredna 57 miliona dolara. Par se venčao samo mesec dana nakon što je ozvaničen njegov razvod od Kim, sa kojom je od 2014. bio u braku.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Reper i njegova druga supruga do juna nisu imali obezbeđenje niti pomoćno osoblje. Epizoda u kojoj Kim priča o stanu i telohranitelju, snimljena je u periodu od februara do jula.

Prema rečima izvora, Kanje želi da deca žive jednostavan život bez uživanja u luksuzu kako ne bi postala razmažena.

foto: Profimedia

Renoviranje kuće u Malibuu zaustavljeno nakon što je on izgubio svoju građevinsku firmu zbog finansijskih problema iazvanih njegovim antisemitskim komentarima. Vest je zbog toga izgubio i 1,6 milijardi dolara pa je "pao" sa Forbesove liste milijardera.

(Kurir.rs/Blic žena)