ONA JE PREOTELA MILIJARDERA OD ČUVENE SLAVICE: Udala se za 45 godina starijeg bogataša koji joj je sa 89 NAPRAVIO SINA (FOTO)

Berni Eklston i Fabijana Flosi u braku su od 2012. godine. Bivši šef Formule 1, milijarder Berni Eklston (93), oženjen je 45 godina mlađom Fabijanom Flosi.

Fabijana Flosi je fatalna brineta rođena je u Brazilu 1976. godine. Bernija je upoznala 2009. na Velikoj nagradi Brazila, gde je radila u marketingu. Udala se za milijardera 2012. u njegovoj planinskoj kući u švajcarskom letovalištu Gštad.

Venčanje je usledilo tri godine nakon njegovog razvoda od Hrvatice Slavice Eklston, sa kojom je bio u braku 24 godine i imao ćerke Tamaru i Petru.

foto: XPB Images Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Majku su joj kidnapovali

Fabijana Flosi je doživela pravu dramu u julu 2016. godine, kada je njena majka Aparesida Šunk - kidnapovana. Otmičari su tražili otkup od 28 miliona funti, a sve je počelo kada je muškarac koji se pretvarao da je dostavljač pozvonio na vrata 67-godišnje žene.

Ne razmišljajući da je dostava lažna, otvorila je sigurnosna vrata da uzme paket, ali ju je muškarac odgurnuo i preteći nožem ugurao u parkirani automobil.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Uz veliku operaciju brazilskih specijalaca, pronađena je živa i zdrava nakon devet dana zatočeništva, a policija je uhapsila dvojicu muškaraca koji su je kidnapovali.

Dobio sina sa 89 godina

Berni i Fabijana su 2020. godine dobili sina Acea. Milijarder je tada imao 89 godina i nije krio sreću zbog prinove.

- Veoma sam srećan. Kada sam imao ćerke, očigledno sam bio mnogo mlađi. I tada sam se više brinuo o vođenju posla nego o trčanju za njima. Sada imam više vremena na raspolaganju i nadam se da ću moći da ga provedem sa sinom dok odrasta. Ne znam da li ćemo stati na njemu, možda bi trebalo da ima mlađeg brata ili sestru.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Mnogi su bili iznenađeni kada se u martu ove godine otkrilo da je Berni dao bizarna uputstva svojoj ženi o tome šta mora da uradi kada on jednog dana umre.

- Kad dođe vreme da idem, ići ću. Niko to ne želi, ali taj dan će doći. Rekao sam Fabijani pre nekog vremena: "Kad umrem, uzmi lepu čestitku, stavi me u kutiju i baci u peć. Ali pre toga, napišite ime kurira na kutiji i uzmite nešto novca za reklamu". Tako se to radi, rekao je za Telegraph.

(Kurir.rs/Insider.hr/Blic žena)