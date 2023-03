SLAVNI MILIJARDER (92) ŠOKIRAO PLANETU! Bivši vlasnik F1 46 godina mlađoj ženi dao bizarna upustva: STAVI ME U KUTIJU I BACI U PEĆ

Bivši vlasnik Formule 1, kontroverzni milijarder Berni Eklston (92), dao je svojoj 46 godina mlađoj supruzi Fabijani upustvo šta da uradi kada on umre.

Eklston je u intervjuu za britanski "Telegraf" šokirao javnost.

"Kad dođe vreme da idem, otići ću. Niko to ne želi, ali taj dan će doći. Rekao sam Fabijani pre nekog vremena: ‘Kad umrem, uzmi lepu čestitku, stavi me u kutiju i baci me u peć. Ali pre toga napišite naziv kurirske službe na kutiju i uzmite nešto novca za reklamu.’ Tako se to radi", poručio je milijarder.

Eklston je već 11 godina u braku sa 46 godina mlađom atraktivnom advokaticom Fabijanom, koju je upoznao tokom trke za Veliku nagradu Brazila 2010. godine. Pre tri godine ovaj neobični bračni par dobio je sina Aleksandera Čarlsa, koji je četvrti naslednik bivšeg gazde najbržeg cirkusa na svetu.

foto: AP

Kurir sport/Nova