PRONAĐENA SKORO OBEZGLAVLJENA NAKON ŠTO JE HEFNERU "ZABILA NOŽ U LEĐA": Ubistvo Plejboj zečice je NAJKRVAVIJA MISTERIJA ikada FOTO

Novi dvodelni dokumentarac o istinitom zločinu baviće se nizom ubistava mladih žena koja su ostala nerešena od 1970-ih. Među njima je i slučaj 21-godišnje Plejbojeve zečice, Iv Stratford, koja je ubijena u istočnom Londonu 1975. godine.

Plejbojeva zečica je rođena u Dortmundu u Zapadnoj Nemačkoj 1953. godine od majke Nemice i oca Engleza. Iv je u mladosti pobedila na tri takičenja lepote u Nemačkoj. Njena porodica se na kraju nastanila u američkom Hempširu, ali Iv se sa svojim dečkom Tonijem Pristonom, preselila u istočni London.

Sa samo 19 godina počela je da radi kao zečica u Plejboj Klubu u Park Laneu od 1973. i družila se sa zvezdama. U martu 1975., samo nekoliko dana pre nego što je ubijena, Iv se pojavila na naslovnoj stranici "Mayfaira". Nakon što je pozirala za konkurentsku publikaciju, suspendovana je zbog kršenja ugovora od strane njenog kluba.

Njena menadžerka koja ju je zaposlila, rekla je da je Iv znala i razumela zašto je suspendovana.

"Nije bila uzrujana, razumela je šta je uradila i zašto je to moralo da se dogodi. Rekla mi je da je to učinila jer je htela da se bavi manekenstvom. Rekla sam da bi mogla da se vrati na posao kada se suspenzija završi, ali očekivala je da će to biti njen korak napred. Nije nameravala samo da čeka za stolovima, htela je da učini nešto sa svojim životom', prisetila se menadžerka.

Nakon što je suspendovana kao zečica, Iv je pozirala za još dva fotografisanja. Jedno je bilo za južnoafrički magazin, a drugo je posebno jezivo uzevši u obzir kako je manekenka kasnije završila. Naime, pozirala je kao model za naslovnicu kriminalističke knjige, gde je morala da izgleda prestravljeno dok joj je pod grlom stajao nož.

18. marta 1975. Iv je pronađena mrtva u svom domu u Lejtonu, u istočnom Londonu. Imala je tad samo 21 godinu, a njen dečko je u stanu zatekao prizor iz horora. Grkljan joj je prerezan između osam i dvanaest puta, dok su joj vrat i lice bili teško osakaćeni. Nije bilo znakova nasilnog ulaska, niti je bilo tragova borbe.

Na dan svoje smrti, detektivi veruju da je Iv posetila svog agenta u Kamdenu. Kući je krenula oko 15:30, a žene koje su živele u stanu ispod njenog su ispričale da su u 16:30 čule muški i ženski glas kako naizgled mirno razgovaraju u njenom stanu. Zatim se začuo udarac i zvuk koraka. Ivin dečko pronašao je njeno telo kad se u 17:20 vratio u njihov stan.

Njen slučaj povezan je 30 godina kasnije s ubistvom 16-godišnje učenice Lin Vidon koja je napadnuta 3. septembra 1975. godine dok je išla kući. Devojka je bila udarena po glavi i silovana blizu svoje kuće u predgrađu zapadnog Londona.

Pronađena je sledećeg jutra i iako je bila teško povređena bila je živa, ali je nakon nedelju dana preminula u bolnici. DNK pronađen na oba mesta zločina značio je da ih je napao isti ubica.

