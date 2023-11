STEFAN JOJ BACIO KISELINU U LICE I UNAKAZIO JE: Voditeljka prošla pakao, 400 puta se operisala, a sad je išla na još jedan zahvat

Britanska voditeljka i influenserka Kejti Pajper (40) 2008. godine je bila žrtva stravičnog napada, koji je organizovao njen tadašnji dečko Danijel Linč. Platio je muškarca, Stefana Silvestra, da je napadne.

Stefan je prišao Kejti i prosuo joj kiselinu po licu nasred ulice. Pajper je ostala slepa na levo oko, a deo kiseline je progutala i 12 dana je provela u indukovanoj komi. Do danas je imala stotine estetskih zahvata i operacija, a sad je otkrila da je išla na još jednu.

- Ovo sam ja! (Zasad). U utorak sam imala planiranu operaciju, tarzorafiju levog oka. Tarzorafija je spajanje delova ili celog gornjeg i donjeg kapka kako bi se delimično ili potpuno zatvorilo oko. Privremene tarzorafije se koriste kao pomoć rožnjači da zaceli ili kao zaštita rožnjači tokom kratkog perioda izloženosti ili bolesti. Imala sam i operaciju ožiljaka na desnom oku pa će i to biti malo natečeno - započela je u svojoj objavi pa objasnila zašto je odlučila da podeli svoju priču s pratiocima. Kako je napisala, postoji više razloga zašto je to objavila.

- Prvo kako bih naučila druge da život s vrstom povreda kakve ja imam podrazumeva da će se stvari promeniti tokom vaših života i ponekad će se vratiti unazad. Ne postoji baš kraj ovome i deo oporavka je prihvatiti to. Drugo, s unakaženosti, odluka o operaciji mora biti temeljena na funkciji, a ne na estetici. U mom slučaju, pokušavam da da sačuvam oko, izbeći perforaciju i potpuni gubitak oka. Isto tako, samo zato što se nešto vidi ne znači da ljudi imaju pravo da neprestano komentirišu vaš izgled - nikad ne znate šta se događa u nečijem životu. Ako ovo pomaže nekom, da, ponekad mi je teško. U redu sam s tim da me gledaju drugačije nego druge, ali operacije mogu da me priseti na početak svega ovog i to je teško mentalno - napisala je.

Dodala je i kako je izrazito srećna što svoju priču može da deli na društvenim mrežama pa je pohvalila svoje pratioce.

- Još uvek sam ista osoba. Samo što sam imala drugačiji put u životu i to je u redu. Većinom živim pun, privilegovan i jako srećan život. Za to sam izrazito zahvalna - poručila je za kraj.

