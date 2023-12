SARA DŽESIKA PARKER OPROSTILA SE OD GLUMICE KOJA JE IGRALA U KULTNOJ SERIJI: "Bila je privilegija..." (FOTO)

Slavna glumica Franses Sternhejgen umrla je 27. novembra u svom domu u Njujorku, u 93. godini, okružena svojom porodicom. Među njenim brojnim ulogama je i ona u seriji "Seks i grad", gde je glumila od 2000. do 2002. godine. Od nje se sinoć oprostila Kristin Dejvis (Šarlot Jork) koja je igrala njenu snaju, a danas je poruku u njenu čast na Instagramu objavila još jedna junakinja kultne TV priče Sara Džesika Parker.

"Klasa. Bila je privilegija poznavati te i raditi sa tobom. Svi koji su te poznavali i radili sa tobom, znam da misle isto. Bila si prelepo ljudsko biće i glumica. RIP Franses Sternhejgen i Božji blagoslov", napisala je Sara Džesika Parker.

Franses Sternhejgen igrala je i u čuvenom filmu "Driving Miss Daisy" pa u serijama "Cheers" (dve nominacije za Emi nagradu), "Misery" i "ER". Uloga u kultnoj priči "Seks i grad" donela joj je nominaciju za Emi priznanje.

Glumičin sin Džon Karlin potvrdio je tužnu vest na Instagramu gde je o svojoj majci napisao sledeće: "Frani. Mama. Mama. Franses Sternhejgen. U ponedeljak uveče, 27. novembra, umrla je mirno u svom domu, mesec i po dana pre svog 94. rođendana... Samo napred, Frani. Spušta se zavesa nad životom koji si tako bogato, strastveno, skromno i velikodušno proživela".

Franses Sternhejgen dobitnica je dve Toni nagrade, obe u kategoriji glavne glumice ("The Heiress" i "The Good Doctor"). Više puta bila je nominovana za ovo priznanje. Televizijska publika pamtiće je i po ulozi majke Kire Sedžvik u seriji "The closer". Ostavila je za sobom brojne filmske uloge: "Misery", "Bright Lights", "Big City", "Julie & Julia", "The Hospital" i "1983’s Independence Day". Pre 10 godina uručena joj je Obie nagrada za životno delo.

Bila je udata za glumca Tomasa Karlina kog je upoznala na fakultetu, bili su zajedno od 1956. do 1991. odnosno njegove smrti. Iza nje je ostalo šestoro dece, ćerke Amanda i Sara i sinovi Toni, Pol, Piter i Džon kao i devetoro unučadi i dvoje praunučadi.

