"ŠTA SE DESILO SA NJENIM LICEM?! UPROPASTILA SE" Meg Rajan otvoreno o plastičnim operacijama, pa otkrila DA LI JE IŠLA POD NOŽ

Obožavaoci Meg Rajan, koja se posle osam godina pauze vratila u filmski svet, u filmu "What Happens Later", oduševljeni su što ponovo gledaju svoju miljenicu.

Međutim, njena gluma pala je u senku njenog izgleda. Tako su na društvenim mrežama tvrdili da je žrtva "loših i bizarnih" plastičnih operacija.

foto: Dave Allocca / StarPix / INSTAR Images / Profimedia

"Sjajno je videti Meg Rajan ponovo na ekranima, ali Bože, voleo bih da nije toliko radila lice", stoji u jednoj od objava na X, nekadašnjem Tviteru.

Poznata glumica nikad nije priznala da se podvrgnula plastičnim operacijama, ali jedan stručnjak nagađa da nije samo "otišla pod nož", već da je i postupak bio neuspešan.

- Ona je u haosu. Mislim da je njen lifting lica otišao u progrešnom smeru. Kad je bila mlađa, usta su joj bila manja. Pogledajte njena usta u "Top Ganu". Sad su dvostruko veća. Jedini način na koji usta mogu biti veća kako stariš je ako se povuku u stranu - kaže dr Sem Rizk.

Meg Rajan pre nekoliko godina foto: Profimedia

Neki su se pitali šta je uradila sa licem, a ona je dostojanstveno ćutala. Međutim, sada je odlučila da da svoj komentar na celu priču.

- Ne mogu da obraćam pažnju na to. Jednostavno ne mogu. Nije vredno toga. Postoji mnogo zanimljivijih stvari o kojima možemo da pričamo. Podlost i mržnja su tako glupi - rekla je glumica u intervjuu za magazin Glamour.

(Kurir.rs/K.K)