BILA JE SIMBOL LEPOTE, A ONDA SE POVUKLA: Poricala da je zavisna od plastičnih operacija, sad se pojavila i niko je ne prepoznaje

Nekad omiljena holivduska plavuša, glumica Meg Rajan, izgledala je neprepoznatljivo kad se pojavila u svom retkom izlasku u javnost u Njujorku.

61-godišnja glumica, koja u javnosti nije snimljena od novembra prošle godine, šokirala je svojim izgledom koji je očigledno rezultat estetskih zahvata i operacija kojima se podvrgnula, i to na projekciji dokumentarnog filma "Still", svog kolege Majkla Džeja Foksa.

foto: Michael Simon / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meg je inače dugo vremena poricala bilo kakve plastične operacije, ali sada to više nikako ne može da sakrije jer joj je lice u potpunosti izobličeno i nije je ni lako prepoznati.

Na projekciji, koja je održana u Alice Tully Hallu u Lincoln Centru, Meg je izgledala dobro raspoložena dok je pozirala sa svojim prijateljima, uključujući Bila Mareja i Elvisa Kostela. Iako u zadnje vreme retko izlazi, ovog puta je htela da podrži Majkla i njegov film o borbi s Parkinsonovom bolešću.

Megin izgled podstakao je tokom poslednjih nekoliko godina glasine o operacijama, a ona o toj temi nije htela da govori.

foto: Profimedia

"Iskreno, ne obraćam puno pažnju. Danas je u svetu prisutno puno mržnje i tako je lako suditi", izjavila je za časopis Porter 2015, kada su je pitali o nagađanjima oko njenih plastičnih operacija.

Godinu dana kasnije plastični hirurg, Mark Jusef analizirao je njeno lice za Hollywood Life i rekao kako veruje da je imala previše promena na njemu.

"Najočitija stvar koju je napravila jeste neka vrsta filera ili prenosa masnoće u obraze. To je definitivno previše jer joj je jabučica lica prepuna i prevelika. Kad se nasmeši, sav taj filer se pomeri gore i njene oči izgledaju manje", izjavio je tada.

Takođe je dodao da je prema njegovom stručnom mišljenju operisala nos, korigovala usne, ubrizgala botoks i bila na liftingu lica.

foto: Profimedia

"Vrh nosa joj je uži nego pre. Vrh izgleda više stisnuto, pa je vrlo moguće da je bila na nekakvoj rinoplastici. Definitivno ima volumena i u usnama, a botoks na čelu. Operacija koja najdrastičnije menja oblik lica je fejs lifting. Čini se da ga je Meg imala jer se oblik njenog lica jako promenio", zaključio je.

Prošle godine je najavljeno da će se Meg vratiti na filmska platna jer planira da glumi i režira nadolazeći film "What Happens Later". Prema The Hollywood Reporteru, film je adaptacija drame "Shooting Star" Stivena Dajca, a autori ga opisuju kao nostalgični pogled na romantičnu komediju. Uz Meg bi u njemu trebao da se pojavi i Dejvid Duhovni, koji će igrati glavnu mušku ulogu.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

