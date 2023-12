OVO SU NAJBOLJE SERIJE NA NETFLIXU U 2023. GODINI PO IZBORU GLEDALACA: Jedna od njih je u VRHU GLEDANOSTI u čak 82 zemlje (VIDEO)

Scena iz serije Who is Erin Carter, Foto: Daniel Escale/Netflix / Hollywood Archive / Profimedia

Netflix je i ove godine imao svoje uspehe i promašaje kad su u pitanju filmovi i serije. Od hvaljenog "One Piece-a", koji je jednako oduševio fanove i kritičare, do treće sezone "Witcher-a", koju su dočekale uglavnom loše kritike. Članovi Fejsbuk grupe Netflix Bangers nedavno su izabrali najbolje ovogodišnje filmove na Netflixu, a sada su se okrenuli i serijama. U nastavku donosimo 10 serija koje su najviše pohvalili.

All the Light We Cannot See

Ratna miniserija "All the Light We Cannot See", Netfliksova adaptacija istoimenog romana koji je napisao Entoni Doer, na Netflix je došla početkom novembra, ali već je osvojila srca gledalaca.

Serija prati dvoje tinejdžera koji odrastaju za vreme Drugog svetskog rata - slepu Francuskinju Meri-Lor i mladog Nemca Vernera Feniga, koji je prisiljen da se bori za nemačku vojsku.

Who is Erin Carter

Britanska triler serija "Who is Erin Carter", s Evin Ahmad u glavnoj ulozi, bila je na vrhu liste gledanosti u čak 82 zemlje.

Serija prati britansku učiteljicu Erin Karter, koja živi u Barseloni sa svojim mužem i ćerkom. Nakon što je prisiljena da se brani tokom pljačke u supermarketu, njena misteriozna prošlost počinje da izlazi na videlo i ugrožava živote njene porodice.

Criminal Code

Brazilska kriminalistička serija "Criminal Code", s Maiv Džinkings, Romulom Bragom i Tomasom Akvinom, još uvek se nalazi u top 10 najgledanijih serija na Netfliksu.

"Criminal Code" prati grupu detektiva iz Paragvaja koji pokušavaju da stanu na kraj kriminalnoj organizaciji koja prelazi granice njihove države.

One Piece

Netfliksova adaptacija mange "One Piece", koju je napisao Eihiro Oda, srušila je rekorde gledanosti koje su postavili "Stranger Things" i "Wednesday".

Serija prati mladog gusara Lufija, koji pokušava da nađe blago nazvano One Piece i tako postane kralj svih gusara. Putem sreće prijatelje koji mu se pridružuju u avanturi.

Dear Child

Nemački psihološki triler "Dear Child", koji je osvojio korisnike Netfliksa širom sveta, temelji se na istoimenom bestseleru spisateljice Romi Hausman.

U glavnom fokusu serije su Lena i njeno dvoje dece, koji žive u zabačenoj kolibi svog otmičara. Nakon što Lena i misteriozna devojčica uspeju da pobegnu iz zatočeništva, policija ponovo počinje da istražuje slučaj otmice star 13 godina.

A Nearly Normal Family

Švedska serija "A Nearly Normal Family" trenutno zauzima treće mesto na listi najgledanijih serija na Netfliksu.

Ova kriminalistička serija prikazuje događaje koji su prethodili i koji su se dogodili nakon ubistva 32-godišnjeg muškarca. U ceo slučaj upletena je jedna naizgled savršena porodica, čiji se životi promene nakon ubistva.

The Lincoln Lawyer

Na listi se našla i druga sezona jedne od najpoznatijih Netfliksovih serija, u kojoj glume Manuel Garsija-Rulfo, Niv kembel i Beki Njuton.

"The Lincoln Lawyer" je advokatska serija utemeljena na romanima Majkla Konelija, a prikazuje advokata i bivšeg zavisnika Mikija Holera, koji umesto u kancelariji preferira da radi u svom autu.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Bonus video:

04:41 ZAŠTO NETFLIX, HBO, AMAZON NE ŽELE DA PRIKAZUJU OVAJ FILM? Glumac iz Njujorka o milionskom projektu i INTERESU da se OVO NE SAZNA