BILA JEDNA OD NAJUSPEŠNIJIH PEVAČICA, A ONDA SE TEŠKO RAZBOLELA: Ostala bez glasa i obolela od DEPRESIJE, evo kako danas izgleda

Leona Luis proslavila se 2006. kada je pobedila u britanskom talent šou "X faktor" i to joj je donelo šansu života, ugovor s diskografskom kućom muzičkog mogula Sajmona Kauela. Nakon toga je izgradila veliku muzičku karijeru i otpevala hit 'Bleeding Love' koji se našao na vrhu muzičkih lista.

Nakon toga je usledilo još nekoliko hitova poput: 'A moment like this', 'Run', 'Better in time' i 'Happy'. Leona je dobila ime svetske muzičke scene, a onda se povukla, pa je tako poslednjih godina baš i ne viđamo u javnosti.

Otišla je iz Kauelove diskografske kuće zbog sve lošijih odnosa, a priznala je da se zbog toga svojevremeno borila s depresijom. Otkrila je i da boluje od Hašimota, hronične autoimune bolesti koja zahvata štitnu žlezdu i naposletku dovodi do njene disfunkcije. Posledica toga je snižen nivo hormona štitne u telu – hipotireoza.

foto: Profimedia

Sve to ostavilo je posledice i na njen glas. Luis je bila poznata po bogatom i moćnom glasu koji 'gađa' neverovatne visine, no u februaru prošle godine ponovo je zapevala u studiju nakon dugo vremena i time pokazala koliko je njen vokal oslabio.

Paparaci su je sada fotografisali ispred jednog muzičkog studija gde se pojavila u rozom od glave do pete. Leona se i dalje može pohvaliti besprekornim izgledom, a njena figura čak je vitkija nego u vremenu najveće slave.

U julu prošle godine postala je majka, a rođenje kćeri objavila je na Instagramu. 'A onda ih je bilo troje. Naša mala Karmel Alegra stigla je 22.7.22.', napisala je Leona.

Inače, Leona i suprug Denis venćali su se 2019. u Toskani, a upoznali su se zahvaljujući poslu. Naime, on je bio plesač na njenoj turneji 'The Labyrinth' 2010. Zaprosio ju je na odmoru u Portoriku i pevačica često ističe da joj je on najveća podrška u životu. 'Najbolja je i najpažljivija osoba koju sam upoznala', rekla je jednom prilikom.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

U decembru ove godine, Leona je zakazala veliki povratak, tačnije Božićnu turneju u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde će pevati božićne klasike i hitove s njenog albuma 'Christmas, With Love'.

(Kurir.rs/Story.hr)