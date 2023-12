ŠOK AFERA TRESE ŠPANSKI DVOR: Kraljica Leticija godinama VARALA kralja! Htela da se uda za OVOG čoveka i da mu rodi dete? (FOTO)

Bivši zet španske kraljice Leticije Haime Del Burgo nedavno je izneo senzacionalne tvrdnje na račun slavne brinete. On tvrdi da je bio u vezi sa Leticijom pre nego što se oženio njenom rođenom sestrom Telmom, a podelio je i kraljičin selfi kao navodni dokaz njihove ljubavi.

Ovaj 53-godišnji preduzetnik, koji trenutno živi u Velikoj Britaniji, nedavno je za knjigu koja se bavi španskom kraljicom izjavio da su on i Leticija još uvek imali emocije jedno prema drugom kada se ona 2004. udala za kralja Felipea, svog sadašnjeg supruga.

Haime ističe da je u trenutku kada je Leticija upoznala Felipa, ona još uvek bila u vezi sa njim. On je podelio i njen selfi koji je napravila u kupatilu dok je bila trudna, a koji je navodno poslala njemu. Na fotografiji je ona ogrnuta crnom maramom, a Haime naglašava da ista pripada njemu.

"Ljubav. Nosim tvoju maramu. Zbog nje se osećam kao da si pored mene. Brine se o meni. Štiti me. Brojim sate do ponovnog viđanja. Volim te", piše u poruci koju je navodno Leticija poslala Haimeu, a sadržaj je objavio lično on na društvenoj meži X, odnosno nekadašnjem Tviteru.

Iako su njegove tvrdnje, te sama fotografija podigli puno prašine, puno internet korisnika dovelo je u pitanje validnost ovih informacija, s obzirom da nema dokaza da je Leticija baš njemu poslala ovu poruku i fotografiju. Haime je naknadno ugasio svoj X nalog.

"Nemamo komentar o tome", rekao je portparol španske kraljevske porodice za "Femail" apropo čitave situacije.

Haime, koji je bio oženjen Leticijinom sestrom Telmom od 2012. do 2014. godine, izneo je seriju navoda o svojoj vezi sa kraljicom za knjigu "'Letizia & I" koju potpisuje poznati španski novinar Haime Penjafijel. Autor je za "El Cierre" rekao da je Leticija bila velika Haimeova ljubav i da se njihova veza pretporavila u veliko prijateljstvo nakon što je ona otpočela vezu sa Felipeom.

Španski mediji pišu da je Del Burgo planirao da zaprosi Leticiju kada je ona objavila da se zabavlja sa Felipeom, koji je u tom trenutku još uvek bio prestolonaslednik. Nakojn što je veridba objavljena 2003. godine, slavna Špankinja je navodno zamolila Haimea da bude svedok na njenom venčanju.

Ovaj preduzetnik, ipak, tvrdi da su on i Leticija nastavili da imaju romantičnu vezu i posle njene udaje, te da je zadržao poruke, fotografije i video snimke kao dokaz. On navodi i da mu je ona 2010. rekla da ga voli dok su ležali u visećoj ležaljci pored bazena u njenoj kući.

