EVO KOJA JE TAJNA SAVRŠENO VITKE FIGURE KRALJICE LETICIJE: Zahvaljujući ovom REŽIMU ishrane ova lepotica je stalno u TOP FORMI

Španska kraljica Leticija, gde god se pojavi, oduševljava svojom vitkom figurom, a ovo je tajna njene ishrane zbog kojeg je u tako dobroj formi.

Španska kraljica Leticija jedna je od najljepših žena sveta, a gde god da dođe svojom pojavom oduševi sve prisutne.

Iako ima 50 godina, Leticija se može pohvaliti izuzetno vitkom figurom, a za nju je zaslužan vrlo posebna ishrana i vežbe.

Nakon ustajanja u 7 ujutro, Leticija je poznata po tome da dan započne svojom posebnom vrstom joge koja stavlja naglasak na preciznost i usklađenost i drži poze duže od proseka kako bi se izgradila snaga i tonirali mišići.

Ovaj oblik joge ne samo da se smatra korisnim za one koji žele da izgube težinu, već nudi i niz dobrobiti za nervni sistem, imunološki sistem i kvalitet sna.

''Ona obično iskoristi taj prvi sat da trči kroz vrtove Zarzuela. Kraljica ima i ličnog trenera koji svako jutro dolazi u palatu. Trenira u privatnoj porodičnoj teretani, a radi vežbe sa tegićima, malo kardio i boksa'', dodao je bliski izvor.

Ali, ako ne i najveću zaslugu, ovde ipak nosi ishrana.

U svojoj dijeti kraljica kombinuje najbolju mediteransku hranu s elementima dijete pod nazivom "Perikone".

Perikonova dijeta, nazvana po dr. Nikolasu Perikoneu, fokusirana je na hranu za koju se kaže da podstiče unutrašnje zdravlje i dobrobit, uključujući losos, nemasne proteine, orašaste plodove, sveže voće i povrće te zdrava ulja.

Smatra se jednom od najzdravijih na svetu, fokusirana je na dugoročnu dobrobit, a takođe se može pohvaliti delotvornim svojstvima protiv starenja i višestrukim dobrobitima za kožu.

Ova jedinstvena mešavina nudi nekoliko potencijalnih prednosti za one koji žele poboljšati svoje zdravlje i dobrobit, uključujući pozitivne učinke na crevni mikrobiom, prema Sasu Parsadu, nutricionisti iz The Gut Co.

Osim toga, Leticija izbegava šećer i nikad ne jede gotova jela, smrznutu hranu ili picu.

Što se tiče pića, kraljica po svaku cenu izbegava kafu, gazirana pića i alkohol.

