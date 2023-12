"NISAM ŽELELA SLAVU, HTELA SAM SAMO DA ME MAJKA VIDI" Čuvena glumica odrasla u sirotištu, a celog života je bila ŽELJNA PORODICE

Čuvena glumica Širli En Fild umrla je juče u 87. godini, saopštila je njena porodica. Iza priče o njenoj sjajnoj karijeri nalazi se priča o tužnom detinjstvu. Majku nije viđala godinama, a to joj je bila najveća želja. Drugi svetski rat odvojio ju je od porodice. Tugu nije ublažili ni svi svetski uspesi.

Rođena je 1939. Širli Brumfild, kraljica lepote i filmska ikona imala je detinjstvo puno izazova.

foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

Imala je samo pet godina kada je njen dom u istočnom Londonu bombardovan tokom Drugog svetskog rata - zbog čega decenijama nije imala kontakt sa porodicom.

Imala je premalo godina za evakuaciju pa je Širli poslata u sirotište u Boltonu gde su o njoj brinule metodističke sestre. Majku je videla tek u 38. godini.

"Stalno sam plakala i ljutila se", rekla je za Glasgow Times u iskrenom intervjuu o svom detinjstvu i dodala: "Stalno sam govorila "imam malog brata, koji je dve godine mlađi", imala sam i dve sestre, ali one su bile dovoljno velike za evakuaciju.

foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

Na kraju su časne sestre dovele mog brata u Bolton i smestili su ga u zgradu za dečake na drugoj strani polja, koje je bilo prepuno krava, čega sam se užasavala. Viđala sam ga samo u tačno određeno vreme".

Njena porodica bila je rasturena. Njena sestra Soni udavala se četiri puta do svoje 34. godine i imala je šestoro dece pre nego što je umrla od raka. Širli nije upoznala svog drugog brata i sestru Džoj sve do svojih tridesetih.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U međuvremenu je njena majka nestala u južnoj Americi, gde se udala za južnoameričkog vojnika. Glumica je to otkrila tek mnogo kasnije u životu. Njen otac vozač kamiona u međuvremenu se ponovno oženio, nije je posećivao u sirotištu sve do njene 13. godine.

"Sve što deca žele jeste da ih neko zagrli. I nedostajala mi je majka. Žudela sam za njom. Iako nas je ostavila, toliko nas je volela i to što nas je ostavila ostavilo je neizbrisiv trag, toliko da nijedna od sestara nije mogla da to "nadomesti", nijedna mi se nije dopadala".

foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Napustila je sirotište ss 15 godina i vratila se u London. Nakon što ju je uočio jedan fotograf počela je da se bavi modelingom. časopisima poput Reveille i Titbits. Njene fotografije objavljivane su u časopisima Reveille i Titbits. Ponela je titulu Mis Londona.

"Nisam želela slavu, htela sam da me majka vidi"

Širli je rekla da nikad nije jurila za slavom, nadala se da će majka videti njene fotografije i da će je pronaći.

Glumica je nakon uspešnog debija u modelingu počela da dobija manje uloge u filmovima. Njena lepota bila je mač sa dve oštrice pa je bilaizložena seksualnim napadima koje su činili muškarci iz filmske industrije.

foto: Can Nguyen / Newscom / Profimedia

Preokretnicu u karijeri donela joj je uloga u "The Entertainer". Šezdesetih je bila na vrhuncu slave. "Uvek sam se nadala da će moja majka doći po mene. Bilo me je svuda, a ona to nije videla".

Konačno je upoznala svoju majku i svoju širu porodicu 1978. godine.

(Kurir.rs/Blic žena/Prenela: T.B.)

