ČUVENI MILIJARDER SE 3 PUTA RAZVODIO, A ONDA GA JE UKROTILA 32 GODINE MLAĐA SRPKINJA: Evo ko je žena koja je osvojila njegovo srce

Nekadašnja najbolja svetska teniserka Monika Seleš udata je za milijardera Toma Golisana, koji je od nje stariji 32 godine. Upoznali su se 2009. na utakmici Bufalo Sabersa, čiji je on u to vreme bio vlasnik. Ona je tada imala 41, a on 72 godine.

Golisano je jedan od najuspešnijih američkih biznismena, pomenute godine on se zbog velikih poreskih nameta preselio iz Njujorka na Floridu, gde živi Selešova.

Pol je osnivač kompanije za obradu ličnih dohodaka, bio je kandidat Nezavisne partije za guvernera 1994, 1998. i 2002. godine, no nikad nije osvojio više od 14 odsto glasova.

Selešova je osvojila osam grend slem titula, a od profesionalnog tenisa oprostila se 2008. Kada je bila na vrhuncu karijere, 1993, nožem ubo mentalno oboleli fan Štefi Graf, zbog čega dve naredne godine nije igrala tenis.

Tom je biznismen koji se tri puta razvodio, ranije bio donator Demokratske partije.

Veza nekadašnje teniske šampionke i biznismena bila je od početka intrigantna za javnost s obzirom na razliku u godinama, ali i na njegovo bogatstvo koje se procenjuje na više od 1,9 milijardi dolara. Međutim, kako Monika i sama ima na bankovnom računu oko 75 miliona, čini se da je ipak posredi prava ljubav.

Nema sumnje da Selešova ima svoj tip muškarca, buduči da je pre ove veze bila verena za Pola Alena, jednog od osnivača „Majkrosofta“, koji je od nje bio stariji 20 godina. Ta ljubav ju je, prema sopstvenom priznanju, gotovo uništila, a kada su raskinuli, Monika je mesecima bila u teškoj depresiji.

Njega je, na sreću, prebrodila uz Toma, sa kojim živi na Floridi.

