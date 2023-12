GLUMAC IZ "LUD, ZBUNJEN, NORMALAN" POSTAO OTAC PO 2. PUT: Popularni Čombe se oglasio emotivnom porukom, beba dobila NEOBIČNO ime

Bosanski glumac Miraj Grbić (47) koji poslednju deceniju gradi karijeru u SAD-u je postao otac po drugi put.

Popularni Čombe, kog je naša publika zavolela u seriji "Lud, zbunjen, normalan" je postao otac dečaka koji je dobio neobično ime River ("reka" na engleskom, op.a.)

- Bili je postala starija sestra. Naš mali dečak River se pridružio porodici 4. decembra. Sad smo prava ekipa. Dobrodošao druže. Tata te već sad mnogo voli. Zajedno ćemo raditi divne stvari. - napisao je glumac uz fotografiju malog Rivera koju mu spokojno leži na grudima.

Objava je za kratko vreme dobila nekoliko hioljada lajkova, a čestitke su se samo nizale.

Da podsetimo, Miraj je od 2008. braku s glumicom Marijom Omaljev Grbić (41), a osim Rivera, par ima i ćerku Bili (2).

Ono što je zanimljivo i to da je Marija rođena 5. decembra, a sin je stigao dan pre njenog rođendana.

Mirsad je glumio u serijama "S.W.A.T." i "Santa Clarita Diet", ali i filmovima "Nemoguća misija: Protokol duh' i devetom nastavku "Fast and Furious", a a Mariju smo mogli da gledamo u naslovima poput "Severed Silence", "Beauty and The Queen".

