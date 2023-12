ODNOS S 23 GODINE STARIJIM JU JE OSTAVLJAO U JEZIVIM BOLOVIMA: Čuveni pisac terao je na intimnost i nazvao je "LOŠOM INVESTICIJOM"

Manekenka i aktivistkinja Padma Lakšmi možda ima 52 godine, ali to nikada ne biste rekli kada biste je videli. Zanosna lepotica i dan-danas ne izgleda kao da ima više od 30, a na liniji bi joj pozavidele i daleko mlađe devojke. Njeno srce, kako prenose strani mediji osvojio je pisac Terens Haje, koji ne krije da je očinjen Padmom, ali njena lepota nije uvek bila blagoslov. Naprotiv.

Lepa Padma koja je dugo bila i host popularnog takmičenja "Top Chef" davne 1999. godine upoznala je čuvenog pisca Salmana Ruždija i slobodno možemo reći da je bila oduševljena njegovom briljantnošću i elokvencijom.

Toliko, da je kasnije u intervjuu za People magazin, Lakšmi čak i uporedila Ruždija sa Hemingvejom.

- Zamislite mladu ženu u dvadesetim godinama, koja voli knjige i koja je tek objavila svoj prvi mali kuvar, kako joj dolati ovaj "momak" - rekla je.

- Mislim, on je bio najbolja stvar koja mi se ikada dogodila u dosadašnjem životu. Činjenica da je neko takvog stasa i kalibra bio čak dovoljno zainteresovan za mene da bi želeo da me odvede na ručak bila je nekako neverovatna - ispričala je tada svestrana lepotica.

Iako je Ruždi bio oženjen svojom trećom ženom kada su se on i Padma upoznali, na kraju se razveo, da bi sa manekenkom počeo da živi 2000. godine.

Četiri godine kasnije su se venčali i prvih nekoliko godina imali su veoma lep i srećan brak, što je Padma i opisala u svojoj autobiografiji "Ljubav, gubitak i šta smo jeli".

- Za mene je to bilo divno jer sam konačno imala nekoga ko me razume jer je i on bio Indijac, a takođe je živeo na Zapadu i bio je veoma spretan u navigaciji u ta dva sveta - pojasnila je Padma.

Međutim, dok je svet bio ubeđen da je nagrađivani pisac drži kao malo vode na dlanu, istina je bila potpuno drugačija.

Nakon venčanja, probleme u njihovom braku bilo je nemoguće ignorisati. Iako u to vreme nije imala dijagnozu, Lakšmi je često bila prikovana za krevet u ogromnim bolovima, što je bila posledica endometrioze.

Sve ovo otežavalo je da ima odnose sa suprugom, a Ruždijeva stalna potreba za seksualnom intimnošću direktno se sukobila sa njenim zdravljem. U jednom trenutku, Ruždi se toliko naljutio zbog nedostatka intimnosti u njihovom braku da je svoju vezu sa Lakšmi nazvao "lošom investicijom".

Čak i nakon što joj je dijagnostikovana endometrioza zbog čega je podvrgnuta operacijama da bi ublažila simptome, Ruždi je često odlazio na putovanja dok se manekenka sama oporavljala od različitih operacija. Sve to dovelo je do razvoda samo tri godine kasnije, odnosno 2007.

Lakšmi je 2016. otkrila nekoliko detalja o svom braku sa Ruždijem i odnosima sa drugim značajnim muškarcima, uključujući Teda Forstmana, generalnog direktora medijske imperije IMG, i rizičnog kapitalistu Adama Dela.

Iako je Lakšmi govorila o mnogim intimnim detaljima njihove veze, ona tvrdi da su ona i Ruždi sada prijatelji.

- Na mnogo načina, smatram ga i dalje delom svoje porodice - rekla je slavna lepotica.

- Mislim da ako se zaista zaljubiš u nekoga, čak i ako se odljubiš od njega, ipak moraš imati neki mali deo, neki mali otisak u svom srcu koji se nikada ne može ugasiti ili izbrisati.

