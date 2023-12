PRED BIVŠOM BEZ SRAMA S DRUGOM RAZMENJIVAO NEŽNOSTI, A SAD GA OPET RAZAPINJU: Ono što je uradio ne mogu da mu oproste (VIDEO)

Nedavno održana premijera filma "Maestro" u kojem je glavna uloga pripala Bredliju Kuperu, i dalje je glavna tema javnosti. Razlog nije teško pogoditi ako pogledate ko mu je pravio društvo na crvenom tepihu.

Bila je to niko drugi do Ledi Gaga, što ne bi bilo ništa čudno da njih dvoje nemaju određenu "prošlost". Podsetimo, Kuper je angažovao Gagu za film "A Star is Born" ("Zvezda je rođena"), u kojem je, pored njega, imala glavnu ulogu.

Gaga je svoju rolu maestralno odigrala, a hemija između nje i Kupera bila je toliko jaka, da niko nije verovao da se stvarno nešto nije desilo između njih.

Kada su potom na dodeli Oskara uživo izveli pesmu "Shallow" iz hit ostvarenja, njihova energija bila je toliko neverovatna da se moglo čuti da su "kroz pesmu vodili ljubav". Sve to iz prvog reda je gledala Irina Šajk i "gutala knedle", kako se kasnije pisalo.

Neverovatna povezanost između Gage i Kupera bila je tako opipljiva da su pevačicu kasnije krivili i za raspad njegove veze sa jednom od najlepših žena sveta. Gaga se tada našla na meti odvratnih komentara da je "najružnija žena šoubiznisa", "rasturačica veza", "najružnija ljubavnica" i slično, i bilo je jasno da joj ovakve priče veoma teško padaju.

Iako je Bredli demantovao da je između njega i Gage bilo ičeg više od poslovne saradnje i prijateljstva, malo ko je u to poverovao. Da su varnice među njima jake videlo se i prošle godine kada su se sreli na crvenom tepihu, jer su se nežno zagrlili oduševljeni što vide jedno drugo.

Sada su se ponovo sreli na premijeri, a Gaga je došla da bi podržala svog prijatelja koji nije skrivao koliko mu je drago što je došla. "Ovo mi mnogo znači", rekao je Kuper. "Jedva čekam da pogleda film", dodao je. Pevačicu je opisao kao "dragog prijatelja". "Prošli smo kroz neverovatna iskustva zajedno. Samo želimo da delimo umetnost jedno sa drugim", istakao je Kuper.

Potom je usledila i scena o kojoj se i dalje priča. Na crvenom tepihu, tik uz Gagu bila je i Bredlijeva i Irinina 6-godišnja ćerka Lea koju je, kako se činilo, tek sada upoznao sa pevačicom.

Devojčica je kasnije pozirala sa Ledi Gagom, ne skidajući osmeh, a na mrežama su se ponovo pokrenuli komentari koji ne idu pevačici u prilog. "Prvo vodio ljubav na dodeli Oskara, sada ljubavnicu upoznaje sa detetom", "Šta će na ovo reći Điđi", "Gaga mu je kupila dete, ove lepotice sada mogu da se pozdrave sa Bredlijem", "Ali Bredli koji upoznaje ćerku sa ženom zbog koje nije sa njenom majkom, fuj"... ređale su se uvrede.

Ovog puta, ni Bredli, ni Gaga nisu komentarisali reakcije na mrežama. Neguju svoje prijateljstvo i briga ih šta "čaršija" priča.

