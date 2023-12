U SKANDAL EPSKIH RAZMERA UMEŠAN SVEKAR KRALJICE LETICIJE? Hteo da NAPAKOSTI svom sinu, pa izazvao NEVIĐENU DRAMU na španskom dvoru

Bivši španski kralj Huan Karlos optužen je da je učestvovao u širenju glasina o navodnoj aferi između kraljice Leticije i njenog bivšeg zeta kako bi naštetio reputaciji svog sina kralja Felipea, za kog je Leticija udata.

Špansku kraljevsku porodicu potresle su šokantne tvrdnje biznismena Haime del Burga, koji je senzacionalno izneo tvrdnje da je imao vezu s Leticijom (51) pre i nakon njene udaje za kralja Felipea. Del Burgo je oženio Leticijinu sestru Telmu Ortiz, s kojom se rastao. Španski sud više je puta odbio da komentariše te optužbe za strane medije.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Sada je stigao i novi zaokret priče, prema kojem je španski novinar optužio pristalice bivšeg kralja da vode "kampanju" protiv njegovog sina Felipea. "To je 'n-ta' kampanja protiv Felipea VI. Krugovi Huana Karlosa su ti koji raspiruju priče", rekao je radijski voditelj Federiko Himenez Losantos.

Vladavinu su mu obeležili korupcijski skandali

Huan Karlos je vladao kao španski kralj od 1975. do 2014., kada je abdicirao u korist svog sina. Kao zvanični razlog navedena je njegova starost, no usledio je niz kontroverzi i bilo je sugestija da je na njega vršen pritisak da se odrekne prestola kako bi zaštitio instituciju.

foto: Profimedia

Korupcijski skandali u koje je bio upleten otkako je predao presto kralju Felipeu VI., čija je supruga Leticija bivša novinarka, uništili su njegovu reputaciju. Sada živi u Abu Dabiju, a španski mediji citirali su izvore bliske bivšem monarhu koji kažu da je uzrujan što ga je porodica izbacila.

foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia

Del Burgo (53) trenutno živi u Ujedinjenom Kraljevstvu, a nedavno je opisao odnos s kraljicom Leticijom u knjizi Letizia y Yo (Letizia i ja) koju je napisao Haime Penjafiel, vremešni novinar i urednik koji se veći deo svoje karijere bavio Burboncima. U svojoj ispovesti tvrdi kako je izlazio s Leticijom kad je ona upoznala Felipea, ali i da su bili u ljubavnoj vezi nakon njenog venčanja sa španskim kraljem 2004. godine.

Mnogi su doveli u pitanje Haimove optužbe

Podelio je i selfi koji je kraljica snimila u ogledalu tokom jedne od svojih trudnoća kao dokaz njihove veze. Na fotografiji se vidi kako Leticija nosi šal od kašmira, za koji Haime tvrdi da pripada njemu. On je takođe na svojim društvenim mrežama preneo poruku koju mu je navodno poslala španska kraljica.

foto: Printskrin/Tviter

"Ljubavi. Nosim tvoj šal. Kao da te osećam pored sebe. Brine se za mene. Štiti me. Brojim sate do ponovnog viđenja. Volim te", glasila je poruka. Španski mediji pisali su i o drugim porukama između para koje je on navodno objavio na X-u, ali i uklonio nedugo nakon objave.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Brojni obožavatelji doveli su u pitanje Haimeove optužbe jer nema dokaza da je Leticija poslala fotografiju ili propratnu poruku. On se sporazumno razveo od Leticijine sestre 2016. godine, četiri godine nakon što su se venčali i dve godine nakon što su prekinuli.

(Kurir.rs/Index/T.B)

Bonus video:

04:10 AFERA OBAMA TRESE AMERIKU