ZVALI SU JE SLUŠKINJA, ABORTIRALA TOKOM PRVOG BRAKA: Evo ko je kraljica koju optužuju da je varala muža sa BIVŠIM ZETOM (FOTO)

Afera je nakon danskog pa britanskog dvora zadesila i špansku kraljevsku porodicu jer bivši zet kraljice Leticije tvrdi da je bio u vezi sa njom i kada je počela vezu sa kraljem Felipeom VI. Čuveni par pojavio se danas u javnosti, na svečanosti u Madridu čime su poručili da ostaju jedno uz drugo. Kraljicu Španije odavno nije zadesio ovakav skandal ali je jesu ranije pratile brojne neprijatne glasine odnosno situacije.

Izveštavala je o terorističkom napadu u Njujorku 11. septembra i predsedničkim izborima u Americi, a onda je nekoliko godina kasnije ušla u Belu kuću kao kraljica Španije. Priča o kraljici Leticiji, supruzi španskog kralja Felipea VI, jeste priča o ženi iz naroda koja je na putu do trona morala da pobedi brojne predrasude. Ali je uspela u tome.

Leticija Ortiz Rocasolano odrasla je u porodici srednje klase sa roditeljima, novinarom i medicinskom sestrom, dvema sestrama. Završila je studije novinarstva i nastavila da ide stopama svog oca Hesusa Hosea Ortiza Alvareza.

Zaposlila se na popularnoj TV stanici 24 Horas i radila za CNN+ pre nego što je izveštavala za španske agencije o masovnim događajima kao što su 11. septembar i predsednički izbori u SAD. U to vreme nije znala da će je jednog dana, kao kraljicu, u Beloj kući ugostiti sada već bivši američki predsednici Barak Obama i Donald Tramp.

Zbog života koji je živela pre udaje za princa Felipea Vi, Leticiju mnogi porede sa Megan Markl, suprugom britanskog princa Harija, koja je poput španske kraljice izazvala buru u jendoj evropskoj monarhiji. I Leticiji su baš kao i Megan prigovarali što je iza sebe imala jedan brak odnosno što je sa statusom razvedene žene kročila na dvor (sadašnjoj britanskoj supruzi kraljici to ne zameraju). Obe su ostale članice plemićkih porodica kao "žene iz naroda", sa karijerama u javnom životu (Megan se bavila glumom), obe su bile osporavane i kritikovane kao nedostojne pozicija koje su zauzele nakon udaje (Megan daleko više od Leticije).

Ali postoji jedna bitna razlika, Leticiju su posle skandala prihvatili i zavolelli, u slučaj Megan Markl to se nije dogodio ali se desio Megzit - takav porodični raskol je srećom zaobišao španski dvor. Ali da ne zaboravimo još jednu sličnost. Njihovi bivši muževi želeli su da im dodatno otežaju put do trona, bezuspešno.

Leticija je bila u braku sa profesorom književnosti u srednjoj školi Alonsom Gererom Perezom, koji je objavio knjigu El Amor de Penni Robinson (Ljubav Peni Robinson) i tvrdio da je to štivo zasnovano na njihovom braku. Međutim, ispostavilo se da je to bila laž.

Kraljica se sa bivšim suprugom zabavljala čitavu deceniju, a bili su u braku samo godinu dana, do 1999. Upoznala je 2002. budućeg španskog kralja Felipea VI i izveštavala o izlivanju nafte iz tankera u Galiciji, u Španiji. Par je prvo krio vezu od javnosti, a onda je ona dala otkaz. Verili su se u novembru 2003. godine. Pošto je njen prvi brak bio samo građanski, Katolička crkva joj je dozvolila da se uda za Felipea 2004. godine i oni su dobili dve ćerke – Leonor, princezu od Asturije, i infantu Sofiju.

Nizom skandala 2014. okončana je 40-godišnja vladavina Huana Karlosa I, koji je abdicirao sa prestola. Felipe je postao novi kralj, čime je Leticija postala nova kraljica - i prva žena iz naroda koja je preuzela tu ulogu. Na putu do prestola pratile su brojne glasine, poput onih da je navodno abortirala tokom prvog braka, pa da je operisala nos.... Leticija je priznala da je imala plastičnu operaciju, ali je tvrdila da je to bilo zbog respiratornih problema odnosno devijacije septuma.

Od trnja do zvezda... Podržava to i autor knjige Sud Felipea VI iz 2015. u kojoj se navodi da bivši kralj Huan Karlos nije želeo da je vidi u blizini zbog njene nekadašnje profesije (?!). Njegovi prijatelji aristokrati su je čak nazivalii „sluškinja“ kada bi se "šalili" zbog njenog "skromnog" porekla. Huan Karlos je rekao da je njegova buduća snaja u to vreme bila „najgora stvar koja se dogodila“ kraljevskoj porodici, navodi Daily mail. Ipak, na krunisanju Felipea, izgledalo je kao da u odnosi između snaje i svekrva u najboljem redu.

(Kurir.rs/Blic žena)