LUKE BLACK ODRŽAO U DOMU OMLADINE KONCERT ZA PAMĆENJE: Ovogodišnji predstavnik Evrovizije nastupom doveo atmosferu DO USIJANJA

Očaravajući koncert Luke Bleka, održan u subotu, 16. decembra u beogradskom Domu omladine, prevazišao je okvire tipičnog nastupa. Od prve pesme do završnog bisa, energija i očaranost publike bili su izuzetni. Ovo nezaboravno iskustvo ne samo da je ostavilo neizbrisi trag trag lokalnoj beogradskoj publici, već je odjeknulo i među prisutnima iz raznih evropskih i međunarodnih krajeva, što je navelo Luke-a da se raznolikoj publici obrati na engleskom.

Na koncertu su sjajno dali doprinos zapaženih gostiju, među kojima su Ana Đurić Konstrakta, Merry Gospel hor, dinamični plesni ansambl iz Slovenije predvođen koreografijom Tatjane Gajanović i Marta Petrović na violini.

Živopisnu notu nastupu dao je Andrija Gavrilović, koji je udahnuo vazduh bogatim tonovima trube. Hitovi sa najviših poput „I'm So Happy“, „God's Too Cool“, „Demons“ i „Samo mi se spava“ atmosferu su doveli do usijanja.

Karakterističan zaštitni simbol nastupa bilo je i jastog, koji je služio kao Lukin rekvizit u toku Evrovizije. Pored oduševljene publike, Luke je dobio nepokolebljivu podršku ekipe RTS-a, koja ga je bodrila ne samo u Liverpulu, već i tokom celog koncerta u beogradskom Domu omladine među kojima su Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica zabavnog programa RTS-a, Olivera Kovačević, Duška Vučinić, i urednik muzičkog programa Uroš Marković.

Važno je napomenuti da je koncert, prvobitno zakazan za maj iste godine, pomeren zbog događaja u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Organizator ovog spektakularnog događaja bio je beogradski GMR, koji je obezbedio da "Sleep Forever: Round 3" postane kulturni vrhunac koji je prevazišao očekivanja.

