"I DAN-DANAS MI JE TEŠKO DA NAĐEM MESTO NA MUZIČKOM POLJU" Luke Black uoči svog koncerta o Evroviziji, tremi i predrasudama

Nastupom na ovogodišnjem takmičenju Pesme Evrovizije Luka Ivanović, poznatiji kao Luk Blek, osvojio je srca publike cele Evrope, a uspešnu godinu krunisaće koncertom u Domu omladine Beograd u subotu, 16. decembra.

U godini iza nas rasprodao je brojne koncerte u Engleskoj, a sada se vraća na binu na kojoj je nastupio prvi put pre 10 godina. Ovog puta pripremio je "Sleep Forever show" elektronskog pozorišta, praćen dens-popom, elementima glam-rok žanra, orkestra sa fantastičnom rasvetom i video-efektima. U razgovoru za Kurir umetnik otkriva detalje, osvrće se na veliko muzičko takmičenje i otkriva nam kako se bori sa tremom i predrasudama.

Šta očekuje publiku na tvom koncertu 16. decembra u Domu omladine?

- Neopisivo mi je drago što ću se posle 10 godina vratiti na scenu "Amerikane" u Domu omladine. Moji nastupi, da kažem, igraju na kartu performansa, više nego samo vokala i benda, tako da će publika moći da vidi neki spoj pozorišta i tvrde elektro pop muzike. Ovaj koncert će biti drugačiji od mojih raspordanih koncerata u Engleskoj i Evropi jer sam se potrudio da okupim svoje prijatelje, muzičare i igrače koji će obojiti ovaj koncert raznim instrumentima i talentom.

Nailaziš li na predrasude s obzirom na svoju ekscentričnu pojavu i performans i kako se boriš sa njima?

- Definitivno je teško, nije mi najteže u životu, ali u umetnosti jeste. I dan-danas mi je teško da nađem svoje mesto na muzičkom polju baš zbog raznolikih žanrova sa kojima baratam od pesme do pesme. Kada sam napunio 30 godina, dobio sam neku vrstu mira i sigurnosti, tako da me, zadivljujuće, nikakve negativnosti ne sputavaju, neću se promeniti nijedan odsto, tako da idemo hrabro (smeh)!

Godinu na izmaku obeležio je i nastup na Evroviziji. Šta za tebe lično i profesionalno znači ovo iskustvo?

- Mislim da nije tajna da nisam bio ljubitelj Evrovizije, ali možda su to bile neke moje predrasude, možda je uvek bila Evrovizija veselija i raznobojnija nego što to meni priliči, ali sam se razuverio učestvujući. To je bilo predivno iskustvo za mene kao samostalnog umetnika iz spavaće sobe i mislim da smo postigli dosta. Najlepša stvar je što su ljudi saznali za mene i što vole moju muziku, pa mi to daje veliki vetar u leđa da ne odustanem i nastavim dalje.

Kako porediš naše i svetsko muzičko tržište?

- Ono što me je mnogo iznenadilo u Engleskoj jeste da niko od kontakata u industriji nije gledao Evroviziju, ali su postali zainteresovani za mene baš zbog velike količine podrške u inostranstvu. Rekao bih da je muzička industrija slobodnija i manje monopolizovana nego kod nas - i to mnogo znači za kulturu. Volim spoj oba na neki način, pa će na koncertu biti puno stranaca i puno ljudi iz Srbije i regiona. Ljudi u inostranstvu više vole da vas uzdižu kad vas vole, i to je divno.

Godinama živiš u Engleskoj. Da li si razmišljao o tome da se vratiš u Srbiju?

- Vratiću se ako budem morao, ali bih voleo da budem na udobnoj relaciji između Srbije i Engleske. U horoskopu sam Bik i porodica mi mnogo znači, a ona je u Srbiji. Engleska je više provod i muzika. Zbog toga su to neke moje dve ljubavi koje mi podjednako znače.

Postoji li nešto što nisi ostvario na profesionalnom planu?

- Naravno! Trenutno radim sve sam, nisam neko ko suštinski želi da bude megazvezda. Moje želje su više organizacionog tipa i meni je cilj da ostvarim sigurno tlo za svoju muziku, pa bih i voleo uskoro da izgradim tim ljudi koji će mi olakšati da se više usredsredim da budem performer, a manje organizator (smeh).

