BRED PIT SE NOVIM MODNIM IZDANJEM IZVADIO POSLE KIČ KOŠULJE KOJA "BODE OČI" Ovaj kaput je definicija klasike i savršeno stoji

Najlepši detalj na slavnom glumcu Bredu Pitu jeste ovih dana njegov osmeh. Holivudska zvezda izgleda veoma srećno pored svoje devojke Ines de Ramon, sa kojom je u Parizu proslavio svoj 60. rođendan, a onda nastavio narednog dana (19.decembar) sa slavljem u Los Anđelesu.

Glumac rođen 18. decembra, napravio je izuzetak za poseban dan pa se nije skrivao od paparaca kao što najčešće čini otkako je počela njihova romansa, prošlog novembra. I ne samo da se nije skrivao već ih i radosno pozdravio. Zabeleženo je tako njegovo elegantno modno izdanje, skroz u stilu sportske elegancije, i to one u klasičnom maniru. Pit obožava modu, i nije mu strani skoro nijedan modni manir, od ovakve klasike do ekscentrike, kojom se, sudeći po komentarima, kada je nedavno poneo preskupu Versaće košulju, nije proslavio.

Bred Pit pliva kroz modne pravce uspešno kao što se dobro snalazi u raznim filmskim žanrovima. Njegov stil je u velikoj meri godinama bio nedovoljno primećen. Veliki bum desio se prošle godine na promocijama filma "Bullet train", gde se pojavio u suknji. Glumac je ovaj odevni predmet nosio i pre više decenija, a oni najpažljiivji i najupućeniji zapazili su još odavno koliku pažnju on pridaje svom modnom imidžu.

Iako voli da eksperimentiše sa stilom, nije mu strana ni potpuna klasika. Zapravo, on kombinuje te dve stvari, neobično i jednostavno. I jedno i drugo mu pristaje.

Po dolasku u Pariz sa devojkom Ines de Ramon nosio je kaput ravnog kroja i divnog toplog, jesenjeg kolorita. I fantastično je iskombinovao boje, od košulje, sunčanih naočara do dubljih patika. Ovo klasično modno izdanje čiji je važan detalj i džins, pristaje svim muškarcima. A koliko Pit obraća pažnju na to u čemu će se pojaviti u javnosti, vidi se i po putnoj torbi koju je nosio, a koja je bila savršeno uklopljena sa ostalim detaljima.

Njegova devojka i dizajnerka nakita Ines de Ramon takođe voli klasiku u odevanju, nepretnciozno prati trendove, što se videlo i na slikama iz Pariza. u grad svetlosti doputovala je u kaputu sa geomterijskim printom, jednostavnim pantalonama i patikama koje su u istoj boji kao i njena bluza.

Poznati par boravio je u hotelu sa pet zvezdica u Parizu gde noćenje košta 6.000 evra, u čuvenom Théatre du Chatelet gledalisu koncert Asafa Avidana. Iz Francuske su se uputili za Ameriku, jer će rođendan Breda Pita odnosno cela rođendanska nedelja proteći u znaku ljubavi i putovanja.

