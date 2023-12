"BRED PIT JE LEP DEČKO, ALI U POSLEDNJE VREME NE IZGLEDA DOBRO" Kluni šokirao izjavom o kolegi: "Jeste li ga videli izbliza?"

Bred Pit juče je napunio 60 godina, a jedan od njegovih dobrih prijatelja, glumac Džordž Kluni, jednom prilikom se našalio na njegov račun.

Naime, Pit i Kluni zajedno produciraju film "Wolves", koji bi trebalo da izađe sledeće godine, a ovo je prvi put nakon 15 godina da se ponovo druže na filmskom setu i pritom se dobro zabavljaju.

Kluni se u intervjuu za ExtraTV osvrnuo na njihovu ponovnu saradnju, a nije propustio da se našali na račun svog kolege.

"Lepi dečko Pit. Ne znam jeste li ga videli izbliza u poslednje vreme. Ne izgleda tako dobro. Međutim, sa šminkom i vizuelnim efektima, možemo da ga spasimo", našalio se.

Inače, Kluni je na premijeri filma "The Boys in the Boat" otkrio kako Pit voli da se šali na filmskom setu. "Moje šale mogle bi da potraju zauvek, ali njegove podvale zadiru do kostiju. Koristi prljave trikove", otkrio je glumac.

(Kurir.rs/ ExtraTV/ Index.hr/ L. S)

