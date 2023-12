NJIHOV BRAK JE OD SAMOG POČETKA POD BUDNIM OKOM JAVNOSTI: Džordž Kluni o svojoj ljubavi sa Amal, pa otkrio ko ima BOLJI STATUS

Brak Džordža i Amal Kluni intrigira javnost od samog početka, od 2014. i njihovog venčanja u Veneciji. Kada se saznalo da će se oženiti slavni glumac koji je važio za večitog neženju, svi su jedva čekali da otkriju ko je žena zbog koje je promenio životni kurs. Šta se zapravo dešavalo na početku njihove veze i da li se glumac dobro oženio ili se poznata advokatica dobro udala? O tome je on govorio u novom intervjuu.

Široj javnosti je daleko bio poznatiji Džordž Kluni nego Amal koja je pre braka stekla vrhunsko obrazovanje i izgradila veoma uspešnu advokatsku karijeru.

Kluni je sada rekao da nije dorastao visokim standardima svoje supruge na početku njihove veze. "I dalje mislim da je tako", izjavio je nedavno na projekciji svog rediteljskog ostvarenja "The boys in the boat" u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku.

Glumac se slaže da je ženidbom Amal Kluni stekao bolji status pa dodao da svi misle tako.

Prednost je očigledno dao karijeri svoje supruge u poređenju sa njegovom slavom. Doduše, obrazovan je i Kluni koji je završio žurnalistiku na Northern Kentucky univerzitetu, kasnije je upisao Cincinnati univerzitet, ali je ubrzo odustao od studija. Ipak, javnosti je daleko poznatija njegova glumačka karijera koja mu je i donela zapaženu poziciju u društvu.

Džordž i Amal Kluni venčali su se 2014. u Veneciji. Tri godine kasnije dobili su blizance Elu i Aleksandera.

Amal Kluni radila je na čuvenim slučajevima svetske advokature, zastupala je i vladu Ujedinjenog Kraljevstva, između ostalog. Vanredni profesor je na Columbia univerzitetau. Sa suprugom je 2016. osnovala Clooney Foundation for Justice.

Kluni je na premijeri svog filma pričao o njihovoj deci i o tome kako decu najlakše naučiti da teže uspehu:

"Brinete o tome i mislim da svaki roditelj ima istu brigu. Potrudite se da shvate koliko je teško... i borba je veliki deo učenja, pa da, to je uvek pitanje, to će biti veliki izazov roditeljstva", piše Page six.ž

