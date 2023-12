PREMINULA PEVAČICA NEOBIČNE SUDBINE: Nastupala sa Zapom i Džerijem Garsijom, a jedno pogrešno skretanje je koštalo karijere

Pevačica i tekstopisac Esra Mohok (pravog imena Sandra Hurvic) preminula je 11. decembra u svom domu u Nešvilu. Bolovala je od raka, a imala je 75 godina.

Neobična pevačica koja je sebe opisala kao dete cveća, nikada nije našla put do slave. Ali ona je ipak napravila dugu karijeru u veoma plodnoj muzičkoj eri, nastupajući sa Frenkom Zapom i Džerijem Garsijom, između ostalih.

Trebalo je da nastupi na festivalu Vudstok (onom prvom), ali je njen vozač pogrešno skrenuo.

"Došli smo taman toliko da vidimo poslednji stih poslednje pesme poslednjeg čina prve večeri, a onda je bina utonula u mrak pre nego što smo stigli do nje sa parkinga", prisećala se ona u video intervjuu iz 2009. godine.

Tokom godina snimila je više od deset albuma. Tokom 1970-ih, ona je doprinela pesmama "Sufferin’ Till Suffrage" and "Interjections!" za animirane kratke filmove Schoolhouse Rocka, vikend jutarnjeg programa.

Ironično, njeni najveći uspesi su bili tuđi. Sindi Loper je 1987. obradila pesmu "Change of Heart" i popela se na 3. mesto Bilbordove Hot 100.

Dve godine kasnije, Tina Tarner je objavila obradu njene pesme "Stronger Than the Wind".

U pomalo bizarnoj epizodi u svojoj karijeri, Esra je nastupila u otkačenoj emisiji Čaka Barisa "The Gong Show", izvodeći svoju pesmu "Appointment With a Dream". Uspela je da izbegne famozni "gong", a sudije su je zapravo volele.

Kako je navodi, njen drugi album "Primordial Lover" je doživeo pohvale od kritike i bio odlično prihvaćen.

Poslednji album "The One and Only" je objavila 2019.

Bila je udata za producenta i umetnika Frejzera Mohoka (Beri Fridman) koji je preminuo 2012. godine.

(Kurir.rs/Deadline/T.J.)

Bonus video:

