MLADA HOSTESA RAZORILA MU KARIJERU, PROVEO 19 SATI U POLICIJI: Evo ko je glumac koji je PRONAĐEN MRTAV u automobilu (FOTO)

Južnokorejski glumac Li Sun-Kjun (48) pronađen je mrtav u automobilu 27. decembra u centralnom parku u Seulu. Mnogi ga se sećaju po ulozi Park Dong-ika, oca bogate Park porodice u filmu „Parazit” iz 2019. godine. Zajedno s ostatkom glumačke ekipe dobio je nagradu Screen Actors Guild Award i četiri Oskara za film.

Ko je Li Sun-Kjun?

Rođen je u Seulu 1975. godine. Studirao je dramsku umetnost na Korejskom nacionalnom univerzitetu umetnosti . Njegov filmski debi bila je drama „White Tower” (2007), a mnogi ga pamte i po dramskoj seriji za mlade „Coffee Prince” (2007).

Na televiziji je bio poznat po saradnjama s piscem Seom Suk-hjangom te zajedno su radili na „Drama City”, potom na popularnoj romantičnoj komediji „Pasta” (2010), gde je Li glumio arogantnog šefa kuhinje u italijanskom restoranu, te na drami „Miss Korea” (2013).

foto: Cindy Barrymore / Shutterstock Editorial / Profimedia

U 2012. glumio je u dva najveća korejska filma te godine – psihološkom trileru „Helpless” i u romantičnoj komediji „All About My Wife”. Glumio je u indijskim filmovima korejskog režisera Hong Sang-soa uključujući „Night and Day” (2008), „Oki’s Movie” (2010), i „Nobody’s Daughter Haewon” (2013).

Još jedan njegov poznati film je glavna uloga u „A Hard Day” (2014) koji je bio na filmskom festivalu u Kanu. Glumio je glavnu ulogu u Apple TV+ prvoj korejskoj originalnoj seriji 2021. godine – „Dr. Brain” gde je u naučno-fantastičnom trileru od 6 epizoda oživeo Koh Se-vona, hladnog i proračunatog neurologa koji pokušava skupiti dokaze na eksperimentima na mozgu kako bi rešio porodičnu misteriju.

foto: Cindy Barrymore / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da je Li bio prilagodljiv glumac govori dovoljno to što je bio na filmovima, serijama, ali i u pozorištima. Njegovi korejski obožavatelji nazvali su ga „The Voice” zbog njegovog dubokog glasa.

U suprugu se zaljubio preko ekrana

Iza Lija ostala je njegova supruga glumica Jon Hje-jin i njihova dva sina. Bivša misica je u sredu prijavila policiji da je Li otišao od kuće i da je pronašla nešto što izgleda kao oproštajno pismo. Bila je u braku s Lijem od 2009. godine. Par je bio vrlo cenjen u javnosti Južne Koreje.

foto: Young Ho / ddp USA / Profimedia

Jednom prilikom Li je priznao da je bio nepoznati glumac kad se zaljubio u Jon gledajući njen film „A Killing Story”, pa je potom tražio njene filmove i posećivao njene nastupe kao verni obožavatelj. U tom trenutku Li je bio slabo poznat glumac i mogao se diviti Jon samo izdaleka, dok se jednog dana stvari nisu promenile. Naime, Lijev prijatelj je ušao u pozorište gde je Jon glumila i dogovorio je sastanak između njih. Već nakon 15 minuta njihovog druženja Lija su nazvali zbog glumačke prilike, druženje se trebalo prekinuti, pa je odmah morao tražiti Jeon kontakt ako je hteo s njom nastaviti druženje. Tako je započela njihova ljubavna priča.

Nakon šest godina veze počeo je da razmišlja o braku, što ga je činilo depresivnim i posezao je za alkoholom. Nakon toga je Jon otišla, a u trenucima njihove razdvojenosti Li je shvatio kolio mu znači i ponovo su započeli svoj odnos nakon čega ju je Li ubrzo zaprosio.

Nekoliko dana pre samoubistva, Li je bio pod istragom zbog upotrebe droga i policija ga je ispitivala tri puta, uključujući 19 sati ispitivanja ovog vikenda. Bio je to slučaj koji je šokirao Južnu Koreju i koji je izazvao medijsku histeriju. Nakon što je krajem oktobra prvi put objavljena vest da je Li pod sumnjom da konzumira droge, svi su mu redom počeli otkazivati saradnju, a poslednji udarac mu je bio otkaz u trileru „No Way Out” koji se počeo snimati tog meseca.

Glumac je bio pod istragom da je konzumirao marihuanu i ketamin, a s obzirom da su u Južnoj Koreji izrazito strogi zakoni o drogama, Liju je pretila višegodišnja zatvorska kazna (do 14 godina).

Li se branio da mu je drogu podmetnula jedna hostesa iz kafića u Gangamu. On je, tvrdi, mislio da se radi o tabletama za spavanje, a zapravo je bio ketamin. Droga je konzumirana u njenom domu, tvrdila je.

Glumac se celo vreme branio da je nevin, da nije imao pojma da se radi o drogi, te da mu je sve podmetnula mlada dama i ucenama mu uzimala novac.

- Izvinjavam se svima, ali moram reći da se radi o klasičnoj uceni. Nisam imao pojma da mi je dala ilegalne droge.

(Kurir.rs/Jutarnji/T.B.)

