PREMINUO SLAVNI REŽISER: Bio je poznat po ovom kultnom fimu, a iza sebe ostavio petoro dece i šestoro unučadi

Poznati britanski glumac i režiser Dejvid Liland preminuo je u 82. godini, saopštila je njegova dugogodišnja agencija "Cassaroto Ramsay & Associates".

Pozorišna, filmska i televizijska zvezda preminula je na Badnje veče, 24. decembra, a u trenutku smrti bio je okružen porodicom.

Lilandova karijera trajala je više od pet decenija, a najpoznatiji je po filmu "Wish You Were Here" iz 1987, koji je režirao, ali i za koji je napisao scenario.

Iza sebe je ostavio suprugu, četiri ćerke, jednog sina i šestoro unučadi.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

Bonus video:

01:05 Opomena za pijane vozače: Osam i po godina za smrt mladog rudara - ostavio dvoje dece